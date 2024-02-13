Ностальгические истории и ландшафтные воспоминания на новой выставке необычной вышивки в Таллинне(1)
17 февраля в галерее Эстонского музея прикладного искусства и дизайна (ETDM) откроется выставка работающей с текстилем и инсталляциями художницы Марилийс Тейнфельдт-Гринс „Suuremjault mälëstustes“ („В основном в воспоминаниях“). На этой выставке поэтические образы дебютного сборника стихов Тейнфельдт-Гринс „Kivi alla kükakile“ („Заползая под камень“) встретятся с историями о тоске по родным местам, выполненными в технике вышивки.
Отправная точка выставки – утрата: ее исток – то, что потеряно навсегда, то, что невозможно уловить, так как оно обретает выражение лишь с момента своего исчезновения. Такую пустоту не может заполнить ничто, парадоксальным образом это чувство обретает форму лишь в виде безграничной тоски и ностальгии.
„Меня преимущественно интересуют иерархические отношения между ландшафтом и человеком. В контексте ландшафта Эстонии можно выделить пять разных типов ландшафта. Каждая новая иерархическая позиция в обществе проявляется и в ландшафте. Меня интересует, что делает человек в ландшафте, как он в нем действует, как с ним общается, что считает красивым“, – говорит Марилийс Тейнфельдт-Гринс.
На выставке автор представляет серию вышивок с ландшафтными воспоминаниями – воспоминаниями о местах, которые обрели форму только в памяти художницы. По ее словам, на выставке есть две знаковые работы – крупноформатные „Военный городок“ и „Квартира“. Обе представляют собой вид с высоты птичьего полета на деревню Ридакюла в нынешней волости Кадрина.
„Этот ландшафт и послужил материалом для большинства моих работ. Я была безмерно рада показать „Военный городок“ на последней биеннале текстильного искусства в Риге. „Квартира“ входит в коллекцию ETDM. И хотя она в музейном собрании уже несколько лет, в своих помещениях музей выставляет ее впервые. Я так долго этого ждала!“ – говорит Тейнфельдт-Гринс.
Она создает свои работы, опираясь на идею французского историка и философа Мишеля де Серто о пространственных историях (récits d’espace), в которой соединяются ландшафт и нарратив. Каждая история – рассказ о путешествии, иначе говоря, каждая история – пространственная практика, которая охватывает разные места ландшафта.
По словам художницы, к технике ковровой вышивки она пришла по вполне практическим причинам. „Над серией ландшафтных воспоминаний – мне нравится так называть мои вышивки – я начала работать, когда училась на четвертом курсе в художественной школе Pallas“, – вспоминает Тейнфельдт-Гринс. Она приступила к написанию диплома и созданию дипломной работы ровно в тот день, когда из-за пандемии коронавируса был объявлен локдаун.
„Магазины пряжи были закрыты, в школе работать было нельзя. Я начала работу с тем, что у меня на тот момент было, с теми средствами, которые показались подходящими, чтобы добиться своей цели. Мне эта серия очень нравилась, и я захотела вышить ее сама. В тот год, первый год ограничений, я выполнила одну работу. Теперь, когда открывается эта выставка, я просто счастлива, что в этой главе наконец поставлена точка. Черпая материал в себе, я вышила все ландшафтные картины, а значит, могу принять новый творческий вызов“, – говорит Тейнфельдт-Гринс, работы которой уже давно привлекают внимание, но на персональных выставках в Таллинне их в этом году можно увидеть впервые.
В феврале в Таллинне работы художницы можно увидеть, помимо ETDM, также в галерее Tütar.
На выставке ETDM экспонируются работы, которые в конце прошлого года выставлялись в Культурном центре Вана-Выромаа.
Выставку сопровождает программа для публики, в рамках которой пройдут мастер-класс по ковровой вышивке и поэтический вечер 8 марта. В магазине музея продается сборник стихов „Kivi alla kükakille“.
Выставка открыта до 5 мая 2024 года.
Марилийс Тейнфельдт-Гринс (1993) – художница, рассказывающая ностальгические истории через ландшафтные изображения. В своем творчестве она сочетает вышивку, фотографию, гобелен, рисунок и поэзию на диалекте эстонского языка.
Тейнфельдт-Гринс окончила Тартускую высшую художественную школу по специальности „текстиль“ (BA, 2015). Во время учебы она совершенствовалась на кафедре текстиля Латвийской академии художеств. Продолжила обучение в Эстонской академии художеств по программе современного искусства (МА, 2022). Удостоена нескольких художественных премий Эстонии: стипендии Эдуарда Вийральта (2019) и стипендии Адамсона-Эрика (2021). Она также получила несколько литературных премий, став, например, лауреатом премии „Первый шаг“ литературного фестиваля Prima vista и обладателем главной премии конкурса диалектной поэзии Хендрика Адамсона. В 2019 году Союз художников по текстилю удостоил ее звания „Молодой художник года по текстилю“. Работы художницы имеются в коллекции Эстонского музея прикладного искусства и дизайна, они получали премии открытых художественных конкурсов (конкурс Пярнуского государственного дома). Художница состоит в Союзе художников по текстилю Эстонии и Союзе художников Эстонии.