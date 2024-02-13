Ностальгические истории и ландшафтные воспоминания на новой выставке необычной вышивки в Таллинне

„Магазины пряжи были закрыты, в школе работать было нельзя. Я начала работу с тем, что у меня на тот момент было, с теми средствами, которые показались подходящими, чтобы добиться своей цели. Мне эта серия очень нравилась, и я захотела вышить ее сама. В тот год, первый год ограничений, я выполнила одну работу. Теперь, когда открывается эта выставка, я просто счастлива, что в этой главе наконец поставлена точка. Черпая материал в себе, я вышила все ландшафтные картины, а значит, могу принять новый творческий вызов“, – говорит Тейнфельдт-Гринс, работы которой уже давно привлекают внимание, но на персональных выставках в Таллинне их в этом году можно увидеть впервые.