"Нельзя перед полетом мазать руки кремом!“ На досмотре в Таллиннском аэропорту пассажир столкнулся со странным правилом

Пассажир направлялся из Таллинна в Осло с транзитной пересадкой в ​​Хельсинки. При прохождении контроля безопасности в Таллиннском аэропорту его решили дополнительно проверить с помощью специального теста - с рук и одежды берут пробу, опускают ее в датчик, который и определяет, соприкасался ли человек со взрывчатыми веществами.

После проведенного теста аппарат показал, что обнаружены запрещенные вещества. Сотрудник службы безопасности поинтересовался у пассажира, не пользовался ли он случайно кремом для рук. Тот ответил утвердительно: „На улице же холодно, поэтому и крем наношу“.

Сотрудник службы безопасности заявил пассажиру, что перед отправлением в аэропорт нельзя мазать руки кремом, потому что в случае дополнительной проверки тест может показать неправильный результат.

По словам специалиста отдела коммуникации Таллиннского аэропорта Энели Рохтла, это обычная проверка на взрывчатые вещества, которая выборочно проводится среди пассажиров.

„Специальной бумагой проводят по рукам, одежде и обуви пассажира, собирая образцы химических веществ. Затем тестовая бумага помещается в устройство, которое проводит быстрый анализ взятой пробы и сразу дает ответ, если в пробе обнаружены какие-либо запрещенные вещества. Например, глицерин — это вещество, которое в небольших количествах содержится в косметических продуктах, но в некоторых случаях его можно найти и во взрывчатых веществах“, — комментирует Рохтла.

Иногда положительный ответ может дать и проба, взятая с обуви. Произойдет это в том случае, если обувь соприкасалась с определенными химикатами и реагентами, разбрызгиваемыми на улицах в холодное время года.

"Мазать кремом руки перед приездом в аэропорт, конечно, не запрещено, но вы всегда должны быть готовы сдать пробу. В случае положительного результата теста сотрудник службы безопасности проведет разъяснительную беседу или дополнительный физический досмотр, что также является вполне нормальной процедурой авиационной безопасности“, - пояснила она.

Если у пассажира нет с собой взрывчатых веществ, повода для переживаний нет. „Все эти процедуры соответствуют международным правилам авиационной безопасности, в их соблюдении Таллинн ничем не отличается от других европейских аэропортов. Все это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров“.