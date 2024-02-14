Целая гора – в личное пользование. Как устроен самый приватный лыжный клуб в мире
Личный остров – это уже не модно, новый тренд – личная гора. И Cimarron Mountain Club в горах Сан-Хуан в Колорадо, пожалуй, самый эксклюзивный горнолыжный курорт в мире, пишет журнал JANA Luxury.
Члены клуба получают в свое распоряжение участок земли площадью 14 гектаров, на котором могут построить горный домик, соответствующий ландшафту. Помпезные мега-виллы не допускаются! Если же вы не заинтересованы в собственном доме, вы можете остановиться в одном из стильных коттеджей курорта. И, конечно, все члены клуба имеют свободный доступ к роскошному центру отдыха, ресторанам, барам и спа под открытым небом.
Вступление в клуб – это возможность за большие деньги приватно наслаждаться природой и снегом в четырех часах езды на автомобиле от знаменитого горнолыжного курорта Аспен или в десяти минутах полета на вертолете от местного аэропорта.