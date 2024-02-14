Глава Ryanair хочет, чтобы пассажиры отказались от сдаваемого багажа

О’Лири также добавил, что не может дать однозначного ответа на вопрос о повышении тарифов на авиабилеты. „Честно сказать? Я не знаю, будут ли повышаться тарифы. Если предложение мест уменьшится, это приведет к росту тарифов. Ryanair закупила большую часть необходимого ей топлива заранее и по хорошей цене: мы надеемся сэкономить 450 миллионов евро, что может снизить наши тарифы на 3 евро за место“, – сказал О’Лири.

О’Лири сказал, что в его идеальном мире пассажиры путешествовали бы без сдаваемого багажа.

„Если бы люди приходили с личными вещами, которые можно было бы взять с собой в салон, мы бы сэкономили время и средства на посадку“, – сказал он. Как и другие авиакомпании, Ryanair взимает дополнительную плату за сдаваемый багаж.

„Мы взимаем дополнительную плату, потому что хотим изменить привычки людей“, – сказал О’Лири, отметив, что авиакомпания поощряет людей путешествовать с меньшим количеством вещей.

„Наша цель – избавиться от сдаваемого багажа. Большая часть расходов на обработку багажа связана со сдаваемым багажом. Нам приходится дополнительно платить аэропорту и персоналу, который работает в бюро находок. Как видите, все крутится вокруг багажа“, – сказал О’Лири, подчеркивая отрицательные стороны зарегистрированного багажа.

На вопрос журналиста, считает ли он, что такое изменение привычек действительно возможно, О’Лири ответил утвердительно: „Это уже происходит. Вначале 80% наших пассажиров сдавали свои сумки в багаж, но 15 лет назад, после введения дополнительной платы, этот показатель снизился до 20%. Таким образом, 60% людей изменили свои привычки. В том числе и потому, что средняя поездка наших клиентов длятся в среднем два с половиной дня. И им действительно не нужно брать с собой так много вещей. И у нас меньше расходов“.

Тарифы Rynair выросли

Напомним, что в первом квартале 2023 года чистая прибыль Ryanair составила 633 миллиарда евро. Это также лучший результат авиакомпании за всю историю. Количество клиентов увеличилось на 11 % и достигло 50,6 млн. Финансовые результаты авиакомпании за первый квартал 2023 года показывают, что она увеличила тарифы более чем на 40 % по сравнению с 2022 годом.