Чем заняться в Дубае в феврале: романтика и культурные события
Февраль в Дубае наполнен событиями. Неизменно одно из них — День святого Валентина. Город, известный своими роскошными отелями, прекрасными пляжами и захватывающими видами, предлагает широкий выбор романтических мест для незабываемых моментов с любимыми.
Для романтического ужина у самой кромки пирса с видом на Арабский залив и отель Burj Al Arab отлично подойдет Pierchic, один из лучших итальянских ресторанов в городе. CÉ LA VI, расположенный на 54-м этаже Address Sky View, порадует своим изысканным меню и впечатляющим видом на Burj Khalifa, открывающимся с его террасы. The Guild подойдет для запоминающегося вечернего свидания в стильной обстановке и необыкновенной атмосфере. Ginger Moon отеля W Dubai предложит специальное меню для двоих и потрясающий вид на сверкающие небоскребы Дубай Марины, а ресторан иберийской и латинской кухни La Niña Dubai – особое меню «Океан любви». Помимо этого, в течение февраля в отелях Shangri-la Dubai можно попробовать десерты от знаменитого парижского кондитера Максенса Барбо – слоеные сердечки с карамелью, чизкейк из розового грейпфрута и фирменный десерт в форме розы.
Яркие впечатления в День святого Валентина подарит полет на воздушном шаре с Hot Air Balloon. Влюбленные пары смогут понаблюдать за восходом солнца и с высоты птичьего полеты увидеть пустыню с ее обитателями – дикими ориксами и газелями. После полета можно посмотреть на соколиную охоту и позавтракать в пустыне, наслаждаясь красотой и романтикой утра.
Свидание обязательно запомнится, если посетить шоу поющих фонтанов в самом центре Дубая в окружении легендарных небоскребов, торговых центров и вечерних огней. Шоу проходят ежедневно каждые 30 минут, начиная с 18:00. Разноцветные струи воды попеременно взмывают ввысь в такт музыке. Во время представлений можно услышать традиционные арабские мотивы, а также мировые хиты, включая Thriller Майкла Джексона или композицию Андреа Бочелли и Сары Брайтман Time to Say Goodbye. Для большей романтики можно прокатиться по искусственному озеру Burj Lake на лодке абра или поужинать в одном из местных ресторанов на рынке Сук Аль Бахар.
Одним из самых романтичных вариантов отдыха среди песчаных дюн вдали от ярких огней города станет ночевка в глэмпинге The Nest by Sonara, расположенном в природном заповеднике Dubai Desert Conservation Reserve. Здесь можно неспешно погулять меж дюн, во время ужина встретить закат, посидеть у костра и посмотреть на бездонное небо звезд, как когда-то на них смотрели бедуины в пустыне, ориентируясь и складывая карту пути. Утро встретит вкусным завтраком, после которого можно покататься на верблюдах. Красота природы пустынного ландшафта в сочетании с роскошью и удобством люксов необычного дизайна подарит незабываемые впечатления от пребывания.
Путешествие в горный городок Хатта станет превосходным выбором для романтического уикенда. Здесь на смену золотому морю пустыни приходят величественные горы. Это живописное место подходит для велопрогулок, каякинга, активных видов спорта, а также для знакомства с культурой региона в этнографическом музее под открытом небом Hatta Heritage Village.
В самый романтичный месяц года лучшие велнес-центры Дубая предлагают разнообразные спа-ритуалы – от расслабляющего массажа до омолаживающих процедур, которые помогут отдохнуть и восстановиться. Например, в честь Дня святого Валентина, Anantara Spa предлагает 20% скидку на все спа-процедуры продолжительностью не менее двух часов. В Armani/Spa весь февраль действует специальное предложение на комплекс из трех спа-услуг на основе дамасской розы: 30-минутный скраб для тела, 50-минутный массаж и эксклюзивный 50-минутный уход за кожей лица от Giorgio Armani. В Address Sky View станет возможным окунуться в атмосферу полного спокойствия с услугой Valentine Couple Cocoon, которая включает медитативные дыхательные практики, пилинг всего тела и расслабляющий массаж для снятия стресса.
В честь праздника Дубай предлагает множество вариантов размещения, скидки на размещение и дополнительные услуги. Кроме того, специальные предложения ждут гостей в пляжных клубах города. Не стоит забывать про шоппинг, многочисленные моллы и магазины c любимыми брендами будут рады помочь в выборе необходимого подарка. Медовый месяц или День святого Валентина — в Дубае есть всё для создания незабываемых романтических впечатлений.
Помимо Дня всех влюбленных, февральский календарь города наполнен разнообразными выставками, событиями и музыкальными фестивалями.
С 23 февраля по 3 марта историческом районе Аль-Фахиди пройдет фестиваль искусства и дизайна Sikka Art & Design Festival. Фестиваль даст возможность проявить себя новым талантам из ОАЭ и других стран. В рамках мероприятия будут представлены различные художественные инсталляции, фотовыставки, пройдут живые выступления артистов, кинопоказы, музыкальные представления и многое другое.
С 23-25 февраля в Дубай вернется гастрономический фестиваль Taste of Dubai, в этот раз он пройдет в Skydive Dubai в районе Дубай Марина. Фестиваль обещает насыщенную программу с участием лучших шеф-поваров и ресторанов региона, дегустации, интерактивные кулинарные мастер-классы, живую музыку и развлечения для всей семьи и многое другое
С 28 февраля по 3 марта крупнейшая в регионе яхтенная пристань Dubai Harbour станет центром притяжения для всех поклонников яхтинга. Здесь пройдет престижная выставка Dubai International Boat Show. На выставке представят последние новинки яхтенной индустрии, передовые технологии и самые роскошные яхты со всего мира.
В феврале в Дубае запланировано множество спортивных мероприятий:
7 февраля в отеле Al Habtoor Polo Resort and Club стартовал один из крупнейших чемпионатов мира по игре в поло – Dubai Gold, который завершится 24 февраля. 16 и 23 февраля состоятся захватывающие конные скачки на ипподроме Meydan в рамках Dubai Racing Carnival.
С 18 февраля по 2 марта Дубай откроет теннисный сезон турниром Dubai Duty Free Tennis Championships. Чемпионат пройдет под патронажем шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. В нем примут участие лучшие ракетки планеты. Кроме того, организаторы предусмотрели насыщенную развлекательную программу.
Поклонников велоспорта Дубай приглашает на велогонку Spinneys Dubai 92 Cycle Challenge, которая пройдет в районе Expo City Dubai 25 февраля. Ежегодно это мероприятие привлекает тысячи участников со всего мира и проводится на двух различных дистанциях: 92 км и 35 км для взрослых и подростков старше 16 лет. Более короткая дистанция в 35 км предназначена для участников старше 13 лет, а для самых маленьких от двух до 12 лет предусмотрена возможность преодолеть дистанции от 1 до 9 км.
И, конечно, не менее запоминающимися событиями февраля станут такие музыкальные фестивали. С 1 по 15 февраля в Дубае проходит Международный фестиваль классической музыки InClassica с участием знаменитых дирижеров, солистов и оркестров со всего мира. В программе выступления франко-бельгийской виолончелистки Камиллы Томас, турецкого пианиста Фазиля Сай, бельгийского скрипача Марка Бучкова, а также других звезд мировой классической сцены. Площадкой фестиваля является оперный театр Dubai Opera.
А с 15 по 18 февраля 2024 года Expo City Dubai пройдет один из крупнейших в мире фестивалей электронной музыки UNTOLD. Среди хедлайнеров мероприятия ― ди-джеи Армин Ван Бюрен, Тиесто, Hardwell, Тимми Трампет, Себастьян Ингроссо; певицы Элли Голдинг и Биби Рекса, рэпер G-Eazy, трио Major Lazer, музыкант Пауль Калькбреннер и многие другие.