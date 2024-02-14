Чем заняться в Дубае в феврале: романтика и культурные события

Для романтического ужина у самой кромки пирса с видом на Арабский залив и отель Burj Al Arab отлично подойдет Pierchic, один из лучших итальянских ресторанов в городе. CÉ LA VI, расположенный на 54-м этаже Address Sky View, порадует своим изысканным меню и впечатляющим видом на Burj Khalifa, открывающимся с его террасы. The Guild подойдет для запоминающегося вечернего свидания в стильной обстановке и необыкновенной атмосфере. Ginger Moon отеля W Dubai предложит специальное меню для двоих и потрясающий вид на сверкающие небоскребы Дубай Марины, а ресторан иберийской и латинской кухни La Niña Dubai – особое меню «Океан любви». Помимо этого, в течение февраля в отелях Shangri-la Dubai можно попробовать десерты от знаменитого парижского кондитера Максенса Барбо – слоеные сердечки с карамелью, чизкейк из розового грейпфрута и фирменный десерт в форме розы.

Яркие впечатления в День святого Валентина подарит полет на воздушном шаре с Hot Air Balloon. Влюбленные пары смогут понаблюдать за восходом солнца и с высоты птичьего полеты увидеть пустыню с ее обитателями – дикими ориксами и газелями. После полета можно посмотреть на соколиную охоту и позавтракать в пустыне, наслаждаясь красотой и романтикой утра.

Свидание обязательно запомнится, если посетить шоу поющих фонтанов в самом центре Дубая в окружении легендарных небоскребов, торговых центров и вечерних огней. Шоу проходят ежедневно каждые 30 минут, начиная с 18:00. Разноцветные струи воды попеременно взмывают ввысь в такт музыке. Во время представлений можно услышать традиционные арабские мотивы, а также мировые хиты, включая Thriller Майкла Джексона или композицию Андреа Бочелли и Сары Брайтман Time to Say Goodbye. Для большей романтики можно прокатиться по искусственному озеру Burj Lake на лодке абра или поужинать в одном из местных ресторанов на рынке Сук Аль Бахар.