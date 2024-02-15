В Италии воссоздали гигантскую древнеримскую статую(1)
В Риме представили реконструкцию 13-метровой древней статуи, известной как Колосс Константина. Сидящая фигура изображает императора Константина Великого (272–337). Он известен тем, что первым сделал христианство господствующей религией и перенес столицу Римской империи в Византий, в дальнейшем переименованный им в свою честь в Константинополь (ныне Стамбул).
Оригинальная статуя была разрушена и разобрана вскоре после падения Римской империи. Сделанная из мрамора и позолоченной бронзы, она стала привлекательной целью для грабителей, пишет Europulse.
Остатки статуи были обнаружены в XV веке. Фрагменты включали голову, руку, колено, часть ноги, две ступни и фрагмент грудной клетки.
Специалисты создали 3D-модель для каждой сохранившейся части. Их объединили, чтобы представить, как статуя выглядела до того, как ее разобрали.
Затем статую восстановили с использованием смолы и полиуретана, а также мраморного порошка, сусального золота и гипса.
Гигантская статуя стоит в Риме на вилле Каффарелли — части комплекса Капитолийских музеев. Она пробудет там до 2025 года.