В Италии воссоздали гигантскую древнеримскую статую

Оригинальная статуя была разрушена и разобрана вскоре после падения Римской империи. Сделанная из мрамора и позолоченной бронзы, она стала привлекательной целью для грабителей, пишет Europulse.

Остатки статуи были обнаружены в XV веке. Фрагменты включали голову, руку, колено, часть ноги, две ступни и фрагмент грудной клетки.

Специалисты создали 3D-модель для каждой сохранившейся части. Их объединили, чтобы представить, как статуя выглядела до того, как ее разобрали.

Затем статую восстановили с использованием смолы и полиуретана, а также мраморного порошка, сусального золота и гипса.

Гигантская статуя стоит в Риме на вилле Каффарелли — части комплекса Капитолийских музеев. Она пробудет там до 2025 года.