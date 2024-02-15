ФОТО | В Паланге прошел традиционный фестиваль корюшки: цены удивляли

Все дни фестиваля ветер разносил по улицам Паланги огуречный аромат корюшки, а желающие могли не только отведать эту рыбку, но и купить ее - сырую, маринованную, копченую и вяленую.

Цены были разные – так, женщина, продававшая ее по 10 евро за килограмм, сказала, что корюшку раскупили очень быстро, за 20 минут.

Сколько же стоила порция жареной корюшки? В одних кафе - 12, в других – 8 евро.

Торговка из Латвии сказала, что у них корюшки в море много, поэтому можно подобрать крупную рыбу и продавать ее жареную по 1 евро за штуку.

Одинаковые цены были только на маринованную корюшку - 10 евро за банку.

Один мужчина, продавал маринованную и свежую рыбу. За свежую просил всего 9 евро. "Не надо быть жадным, а цена от рыбаков зависит. Корюшки немного, поэтому по 9 и по 12 евро купят. Ведь все хотят свежей рыбы", – улыбнулся торговец.

На ярмарке и в кафе продавали не только рыбу и рыбные блюда, были и другие продукты питания. Продавали, например, шоколадную корюшку - 1 евро за штуку. Желающие нашли здесь интересные сувениры, одежду и другие традиционные товары.