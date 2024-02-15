Собака-ищейка в аэропорту обнаружила в багаже туриста нечто необычное - мумифицированных обезьян

Пассажир, прилетевший из Демократической Республики Конго, говорил сотрудникам, что в его чемодане была сушёная рыба. Но при досмотре в бостонском аэропорту Логан были обнаружены высохшие туши четырёх обезьян, пишет Euronews.

По словам мужчины, он вёз их в США "для собственного потребления", сообщил в воскресенье Райан Биссетт, представитель таможни.

Сырое или минимально обработанное мясо диких животных, также называемое "бушмитом" (от английского 'bushmeat), запрещено в США из-за угрозы распространения опасных болезней.

Риски опасных заболеваний

"Потенциальные опасности, связанные с ввозом бушмита в Соединённые Штаты, реальны. Это мясо может содержать микроорганизмы, способные вызвать заболевания, в том числе лихорадку Эбола", - сказал Хулио Каравиа, директор местного отдела таможенного и пограничного контроля.

Инцидент произошёл в прошлом месяце, но о нём стало известно в пятницу.

А два дня спустя Биссетт заявил, что никаких обвинений предъявлено не было, но весь багаж был конфискован, и почти четыре килограмма мумифицированных отсанков животных были рекомендованы к уничтожению Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Есть ли в Европе проблема с контрабандой бушмита?

Торговля дикими животными в Европе считается серьёзной проблемой. В октябре прошлого года была проведена крупная операция, в ходе которой было изъято более 2000 незаконно ввезённых на континент животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Масштабы нелегальной торговли мясом диких животных оценить трудно, поскольку этот вид часто не отличим от других, а аэропорты не располагают ресурсами для проверки импорта. Но известно, что Брюссель и Париж являются главными центрами поставок контрабандистов.

По оценкам профильных служб, ежемесячно через брюссельский аэропорт нелегально провозится порядка 3,9 тонны мяса диких животных, включая крокодилов, панголинов и обезьян.