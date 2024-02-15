C октября из Таллинна можно будет улететь прямыми рейсами в Дубай

„Мы всегда испытываем большую радость, когда открывается новый маршрут из Таллинна или на наш рынок выходит новая авиакомпания, но в этот раз наша радость особенно велика - это первый в (нашей) истории регулярный маршрут из Таллинна в Дубай, крупнейший город Персидского залива. Помимо маршрутной сети Flydubai, для пассажиров из Эстонии открывает вся маршрутная сеть Emirates Airlines. Это означает, что вы можете купить билеты через Emirates Airlines с вылетом из Таллинна и лететь с пересадкой в Дубае дальше, чтобы открыть для себя, например, страны Азии и Тихого океана, Австралию, Африку, Америку и страны Ближнего Востока. Emirates Airlines — очень уважаемая авиакомпания в мире, и понимание того, что у жителей Эстонии теперь будет возможность более широко пользоваться их услугами, меня очень радует“, — добавил Пяргмаэ.