C октября из Таллинна можно будет улететь прямыми рейсами в Дубай(4)
Хорошая новость для всех любителей путешествий! С 12 октября будет открыто прямое авиасообщение между Таллинном и Дубаем. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю, продолжительность полета - около 7 часов.
По словам члена правления AS Tallina Lennujaam Ээро Пяргмяэ, аэропорт много лет работал над установлением прямого авиасообщения с Дубаем. Большой вклад в открытие новой линии внесли очень многие люди.
„Мы всегда испытываем большую радость, когда открывается новый маршрут из Таллинна или на наш рынок выходит новая авиакомпания, но в этот раз наша радость особенно велика - это первый в (нашей) истории регулярный маршрут из Таллинна в Дубай, крупнейший город Персидского залива. Помимо маршрутной сети Flydubai, для пассажиров из Эстонии открывает вся маршрутная сеть Emirates Airlines. Это означает, что вы можете купить билеты через Emirates Airlines с вылетом из Таллинна и лететь с пересадкой в Дубае дальше, чтобы открыть для себя, например, страны Азии и Тихого океана, Австралию, Африку, Америку и страны Ближнего Востока. Emirates Airlines — очень уважаемая авиакомпания в мире, и понимание того, что у жителей Эстонии теперь будет возможность более широко пользоваться их услугами, меня очень радует“, — добавил Пяргмаэ.
Билеты на прямой рейс в Дубай доступны на сайте авиакомпании.
Маршрутная сеть Flydubai состоит из 120 направлений в 54 странах Африки, Центральной Азии, Кавказского региона, Центральной и Юго-Восточной Европы, Персидского залива, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Авиационный флот Flydubai состоит из самолетов Boeing 737. С момента запуска в 2009 году компания flydubai обслужила более 100 миллионов пассажиров.