С закрытием российской границы отели Ида-Вирумаа потеряли 120 000 ночевок в год

„Для латышей мы находимся чуть далековато в низкий сезон, а для финнов - слишком близко к границе. О российских туристах я вообще больше не говорю, они пропали и больше не вернутся. Это вынуждает думать о том, как быть дальше и как мы здесь справимся“, - сказала директор Narva-Jõesuu Medical SPA Карина Кюппас.