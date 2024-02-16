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16.02.2024, 07:00

С закрытием российской границы отели Ида-Вирумаа потеряли 120 000 ночевок в год

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Eesti-Vene piir Narvas
Eesti-Vene piir Narvas
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

По оценке туроператоров, российские туристы пропали из ида-вируских отелей, посещаемость достигла низшей точки и в дальнейшем сможет только расти, пишет rusERR.

„Для латышей мы находимся чуть далековато в низкий сезон, а для финнов - слишком близко к границе. О российских туристах я вообще больше не говорю, они пропали и больше не вернутся. Это вынуждает думать о том, как быть дальше и как мы здесь справимся“, - сказала директор Narva-Jõesuu Medical SPA Карина Кюппас.

В прошлом году Ида-Вирумаа посетили 300 000 внутренних туристов из Эстонии. Финнов было всего 16 000, но есть надежда на рост делового туризма.

„У нас идет справедливый переход, в связи с которым быстро растет деловой туризм. Здесь уже появились крупные заводы, и уже сейчас не хватает гостиничных мест именно для таких деловых клиентов“, - сказала координатор туристического кластера Ида-Вирумаа Кадри Ялонен.

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