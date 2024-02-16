В центре Таллинна появится первый в странах Балтии отель знаменитой премиальной сети

Hyatt Place станет первым отелем в странах Балтии, соответствующим стандартам гостиничной сети Hyatt. Расположение отеля в быстро развивающейся портовой зоне, рядом с трамвайной остановкой, которая соединит будущий терминал Rail Baltic и Старый порт Таллинна, создает удобную возможность для гостей Таллинна, прибывающих на корабле, поезде и самолете.



«Местоположение отеля было выбрано не случайно. Центр города неуклонно движется к морю, а близость к старому городу является дополнительным преимуществом. Проект должен привлечь в Таллинн туристов и создать около ста новых рабочих мест», — сказал Вискуб.