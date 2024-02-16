В центре Таллинна появится первый в странах Балтии отель знаменитой премиальной сети(7)
Первый отель в странах Балтии, принадлежащий глобальной сети Hyatt, будет построен в таллиннском районе Ванасадам. Новый отель откроется по адресу Садама 4 в конце 2025 года. Застройщики Estma HPT, Nordox и Wingmacht Arendus и строительная компания Merko уже заложили краеугольный камень нового здания, пишет Gloss.
Hyatt Place станет первым отелем в странах Балтии, соответствующим стандартам гостиничной сети Hyatt. Расположение отеля в быстро развивающейся портовой зоне, рядом с трамвайной остановкой, которая соединит будущий терминал Rail Baltic и Старый порт Таллинна, создает удобную возможность для гостей Таллинна, прибывающих на корабле, поезде и самолете.
«Местоположение отеля было выбрано не случайно. Центр города неуклонно движется к морю, а близость к старому городу является дополнительным преимуществом. Проект должен привлечь в Таллинн туристов и создать около ста новых рабочих мест», — сказал Вискуб.
Отель откроется в конце 2025 года и будет иметь 169 номеров, включая семейные номера и люксы, шесть этажей над землей и один подземный. В отеле начнут работать ресторан Zoom, лобби-бар и бар со стильной атмосферой на верхнем этаже здания. Дополнительные удобства предоставляются фитнес-залом, конференц-залами, которые можно гибко переоборудовать для проведения различных мероприятий.