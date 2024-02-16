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16.02.2024, 09:52

Напитки и большая бутыль шампуня в ручной клади! В каких аэропортах сняты ограничения

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Лига Стирна
ФОТО: Olena Yakobchuk | Shutterstock, Olena Yakobchuk

Купить бутылку местного вина, положить ее в рюкзак и отправиться в аэропорт, чтобы привезти сувенир из Рима в ручной клади... А что, так можно было?! Более опытные путешественники помнят времена, когда не нужно было выгружать половину содержимого сумки на досмотре в аэропорту и дрожать от страха превысить лимит на косметику, а перед этим дома разливать все это по маленьким бутылочкам. Что ж, „старые добрые времена“ возвращаются!

Люди привыкают ко всему, и многим уже трудно представить, что можно взять с собой бутылку напитка, а не покупать его втридорога в аэропорту, или взять из дома большой, но полупустой тюбик зубной пасты. Поэтому сегодня очень удивительно, когда на досмотре никто не интересуется, что лежит в твоей косметичке или везешь ли ты домой бутылку вина.

Автору этих строк тоже довелось попасть в аэропорт Вильнюса и буквально пролететь через досмотр. Моя сумка прошла через сканер, и только когда я поднимала ее с ленты, поняла, что забыла достать косметичку... Знакомый регулярно летает в Хельсинки по делам, и там проверку тоже облегчили, но другие путешественники были шокированы табличкой в аэропорту Рима с просьбой не сдавать в багаж жидкости и компьютеры.

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RusDelfi
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