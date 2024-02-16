Напитки и большая бутыль шампуня в ручной клади! В каких аэропортах сняты ограничения(1)
Купить бутылку местного вина, положить ее в рюкзак и отправиться в аэропорт, чтобы привезти сувенир из Рима в ручной клади... А что, так можно было?! Более опытные путешественники помнят времена, когда не нужно было выгружать половину содержимого сумки на досмотре в аэропорту и дрожать от страха превысить лимит на косметику, а перед этим дома разливать все это по маленьким бутылочкам. Что ж, „старые добрые времена“ возвращаются!
Люди привыкают ко всему, и многим уже трудно представить, что можно взять с собой бутылку напитка, а не покупать его втридорога в аэропорту, или взять из дома большой, но полупустой тюбик зубной пасты. Поэтому сегодня очень удивительно, когда на досмотре никто не интересуется, что лежит в твоей косметичке или везешь ли ты домой бутылку вина.