Драгоценный вид на море: на что обратить внимание, собираясь в путешествие мечты? Советы специалистов

Наталья добавляет: „Я все проверила сама на официальных сайтах круизной компании, сравнила цены с другими круизами. За каюту с окном просят доплату в одном случае 150 евро, в другом – 250 евро, и это за саму каюту, а не с каждого пассажира в ней. Почему в моем случае не так? Смотрела цены на сайте авиакомпании Lufthansa – билеты Таллинн-Марсель-Таллинн от 105 евро. Все посчитала, включая услуги турфирмы. Итоговая сумма у меня получилась 2066 евро. Не знаю, как и что считала турфирма, но от них я получила счет 2740 евро. Это в такую сумму – практически цена целого круиза! – оценили окно и доплату за багаж?! Я попросила расписать подробно, из чего складывается цена, но получила отказ“.

„Я увидела рекламу City Тravel: круиз на двоих стоит 1798 евро, и забронировала его. Попросила добавить к авиабилетам багаж и внутреннюю каюту поменять на ту, что с окном и видом на море. Я так понимаю, что из цены 1798 евро нужно было вычесть стоимость внутренней каюты и авиабилетов без багажа, – рассуждает клиентка, – затем к оставшейся сумме прибавить стоимость каюты с окном и авиабилетов с багажом“.

„В этом году я выхожу на пенсию, – начинает свой рассказ Наталья. – Хотелось это отметить как-нибудь необычно, чтоб запомнилось. Меня привлекла реклама круиза по Средиземному морю: Марсель – Пальма-де-Майорка – Валенсия – Кальяри – Рим – Флоренция – Марсель на роскошном лайнере. Цена 899 евро за человека показалась привлекательной, я обратилась в турфирму и внесла предоплату“.

„Клиент согласился“

Директор турагентства City Тravel OÜ Марина Никитюк комментирует ситуацию так: „Наталья обратилась к нам по поводу круиза, выбрала дополнительные услуги, ей пересчитали с учетом ее пожеланий, она с предложенной ценой тура согласилась и оплатила счет. А дня через три позвонила и сообщила, что она все пересчитала сама, и у нее вышло дешевле – почему же у нас так дорого? „Дорого“ заключается в 250–300 евро разницы в конечной цене тура. Наталья хотела, чтобы мы вернули ей эту разницу, но, как я понимаю, речь идет о нашей комиссии“.

Никитюк объясняет, что показываемая на круизных сайтах цена – приблизительная, и там стоимость круиза высчитать невозможно, пока полностью не оформлено бронирование и не объявлена окончательная цена, или total price. То же – и с билетами на самолет на сайтах авиакомпаний: завлекательно низкая цена, как правило, не включает возможности провоза багажа и смены даты вылета (на случай, если даты круиза неожиданно изменятся), а totаl price билетов со всеми нужными опциями может весьма болезненно отличаться от первоначально показанной цены.

„Самостоятельно круиз купить довольно сложно, так как к заявленной на сайте круизной компании цене нужно прибавлять разные таксы и сборы, там „куча всего“ плюсуется в итоге, – комментирует Марина. – Сравнивать стоимость отдельных составляющих тура смысла нет. Мы продаем готовый целый тур: наша сотрудница из разных круизов выбрала наиболее интересный для наших клиентов, подобрала перелеты с комфортным временем вылета, не в 4 утра, и гостиницу с удобным расположением… Можно сказать, мы создали продукт, положили в упаковку и продаем. И, конечно, наша маржа – 150–200 евро – в цену тура заложена. Обычно комиссия – около 10% цены готового тура. Так работают абсолютно все агентства, кто-то и 20% добавляет. Главное – клиент на эту цену согласился, и мы не обязаны говорить, что у нас сколько стоит детально. Если человек с ценой не согласен, можно не покупать этот круиз у нас, мы же не заставляем“.