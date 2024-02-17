Европейский туризм почти полностью восстановился после пандемии

Больше всего путешествуют люди из Германии, Франции, Нидерландов. Причем не только по Евросоюзу, но и на дальние расстояния.

В ETC уверены, что в 2024-м спрос на путешествия будет расти. Скорее всего, индустрия полностью восстановится. Но это также может привести к новым проблемам. Уже сейчас нужно больше фокусироваться на формировании устойчивости туризма.