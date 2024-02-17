17.02.2024, 21:35
Европейский туризм почти полностью восстановился после пандемии
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Европейская туристическая комиссия (ETC) представила отчет о восстановлении туризма. Оказывается, уже в прошлом году показатели почти достигли уровня до пандемии.
Две трети направлений сообщают о полном или практическим полном (на 90 %) восстановлении. Лидируют южноевропейские страны: Сербия, Черногория, Португалия, Турция, Мальта, сообщает портал 34travel.me.
Больше всего путешествуют люди из Германии, Франции, Нидерландов. Причем не только по Евросоюзу, но и на дальние расстояния.
В ETC уверены, что в 2024-м спрос на путешествия будет расти. Скорее всего, индустрия полностью восстановится. Но это также может привести к новым проблемам. Уже сейчас нужно больше фокусироваться на формировании устойчивости туризма.