Налоги, запреты и TikTok: как популярные города Европы борются с туристами

В 2025 году будет введена в действие Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), пишет Euronews.

Она ограничит въезд путешественников из стран, не входящих в ЕС, в 30 европейских государств, включая Францию, Германию, Грецию, Италию, Португалию и Испанию. За подачу заявки придется заплатить 7 евро.

Тем временем популярные европейские города борются с проблемами чрезмерного туризма своими силами и не ограничиваются финансовыми решениями, такими как туристические сборы.

Некоторые из них уже применяют беспрецедентные и инновационные стратегии, направленные не только против толп туристов, но и на сохранение культурного наследия, защиту окружающей среды и поддержание качества жизни своих жителей.

Новые антитуристические меры в Амстердаме

В 2024 году Амстердам повышает туристический налог до 12,5 процентов от стоимости проживания. Это означает, что средний номер в гостинице стоимостью 120 евро будет облагаться налогом в размере 15 евро за ночь. Это самая высокая ставка в Европе. Ранее она составляла 7 процентов. Повышение касается всех заведений - от отелей до кемпингов.

Но на этом в Амстердаме не останавливаются. Город запретил въезд в центр автобусов весом более 7,5 тонн, за исключением тех, для которых были сделаны специальные исключения, а также увеличил налог для пассажиров круизных лайнеров, приезжающих в город на один день, с 8 до 14 евро на человека.

Город также запретил открывать новые пансионы в некоторых центральных районах, чтобы помочь решить растущую проблему с жильем.

Париж вводит беспрецедентное повышение туристического налога

Туристический налог в Париже увеличивается на 200 процентов в 2024 году. По данным новостной сети France24, его повышение является частью плана правительства по финансированию развития общественного транспорта.