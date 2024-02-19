Про искусство и не только: в Музее Адамсона-Эрика открывается новая необычная выставка

На экспозиции представлены работы восьми современных художников, которые так или иначе задаются вопросами о сохранении точек равновесия. Как сохранить гармоничный баланс жизненных радостей и проблем, работы и отдыха, мечтаний и обязанностей, беспокойства и умиротворения? Среди прочих, на выставке можно увидеть мрачные объекты Урмаса Люйса, филигранную керамику Ингрид Аллик и пронзительные фото-инсталляции Кареля Коплиметса. Кроме того, зрителю будут представлены прозрачные стеклянные мозаики Марет Сарапу, серия юмористических фото Сигрид Вийр, посвященные противоречивости жизни световые инсталляции Мерле Каннус, сказочное видео-произведение Фло Казеару и серия гнетущих фотопортретов, созданных Пирет Ряни.

„Выставка предлагает поразмыслить на такие острые темы, как одиночество или душевное выгорание, а с другой стороны – призывает обратить внимание на светлую сторону жизни и ощутить её простые радости“, − рассказывает куратор выставки Карин Висенте. „Кризисные ситуации последних лет – от ужасов войны до изменений климата, − непосредственно влияют на самочувствие каждого индивида. На настроение влияет и изменения мозговой деятельности человека. Умение сохраненять баланс – несомненно один из ключевых навыков современного человека“, − поясняет Висенте тематику выставки.

Выставку сопровождают образовательные программы для посетителей разного возраста, а также цикл лекций о сохранении душевного здоровья, которые пройдут в сотрудничестве с некоммерческим объединением MTÜ Peaasjad (Peaasi.ee). На лекциях пойдет речь в том числе и о том, что является своеобразными „витаминами“ для душевного здоровья, как справляться с повышенной тревожностью, как помочь себе и своим близким сохранить мир в душе.