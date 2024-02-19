Новости
19.02.2024, 12:49

Триумфальное возвращение! После долгих споров и возмущений Ryanair восстанавливает количество рейсов из Таллинна

 
Возмущение Ryanair длилось недолго. Видимо, уже через год стало понятно, что из Таллинна выгодно лететь даже с новой ставкой сборов в аэропорту.
Возмущение Ryanair длилось недолго. Видимо, уже через год стало понятно, что из Таллинна выгодно лететь даже с новой ставкой сборов в аэропорту.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Авиакомпания Ryanair, решившая прошлой весной из-за повышения cборов в Таллиннском аэропорту закрыть сразу семь направлений из Эстонии, в этом году планирует восстановить прежние объемы авиаперевозок. Некоторые маршруты уже восстановлены, а частота рейсов на других линиях постепенно увеличивается. Что же случилось?

Весной прошлого года Ryanair закрыла семь прямых рейсов из Таллинна. "Эти сокращения являются прямым следствием нелогичного решения Таллиннского аэропорта чрезмерно повысить сборы, увеличив их на 33%“, - заявили тогда в авиакомпании. Представители Ryanair добавляли, что необдуманно высокие сборы в аэропорту ставят Таллинн в совершенно невыгодное и неконкурентноспособное положение по сравнению с другими европейскими городами, которые как раз снижают сборы для восстановления и увеличения туристических потоков после пандемии коронавируса.

Однако, несмотря на громкие заявления, уже через год авиакомпания Ryanair восстановила объемы перевозок из Таллинна. По словам руководителя Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, количество мест, предлагаемых Ryanair, в 2024 году и вовсе будет таким же, как в 2022 году.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии