Триумфальное возвращение! После долгих споров и возмущений Ryanair восстанавливает количество рейсов из Таллинна
Авиакомпания Ryanair, решившая прошлой весной из-за повышения cборов в Таллиннском аэропорту закрыть сразу семь направлений из Эстонии, в этом году планирует восстановить прежние объемы авиаперевозок. Некоторые маршруты уже восстановлены, а частота рейсов на других линиях постепенно увеличивается. Что же случилось?
Весной прошлого года Ryanair закрыла семь прямых рейсов из Таллинна. "Эти сокращения являются прямым следствием нелогичного решения Таллиннского аэропорта чрезмерно повысить сборы, увеличив их на 33%“, - заявили тогда в авиакомпании. Представители Ryanair добавляли, что необдуманно высокие сборы в аэропорту ставят Таллинн в совершенно невыгодное и неконкурентноспособное положение по сравнению с другими европейскими городами, которые как раз снижают сборы для восстановления и увеличения туристических потоков после пандемии коронавируса.