Ошибка таллинского аэропорта, или куда исчез чемодан

Я же обычно начинаю собирать свой чемодан за неделю до путешествия, дабы ничего не забыть. Я продумываю и беру с собой буквально все - от ушных палочек и ватных дисков до таблеток на все случаи жизни. В отпуске я люблю быть расслабленной, а не метаться в поисках парацетамола или нервничать от того, что надо куда-то ехать за прокладками или зубной пастой.

Есть такие люди, которые путешествуют налегке, берут с собой все только самое необходимое и обожают ходить по магазинам в новой стране. Мол, „куплю все на месте“.

Проще говоря, даже если у вас не было страхования багажа, вы все равно имеете право получить компенсацию за утерянный багаж. Однако придется, как показывает практика, усердно потрудиться.

Проблемы, связанные с багажом, решаются в соответствии с Монреальской конвенцией. Верхний предел компенсации по Монреальской конвенции, будь то повреждение, задержка или потеря багажа, составляет 1288 Денежных единиц Международного валютного фонда (СДР) на пассажира, что примерно равно 1600 евро“.

„При планировании авиаперелета обязательно следует думать о страховании и заключать его заранее до поездки. Страховые компании предлагают страхование багажа на различные суммы, поэтому при выборе страховой суммы необходимо обдумать, что находится в багаже и какова стоимость вещей в чемодане.

Страхование багажа является добровольным. Обычно оно покрывает ущербы, вызванные кражей, повреждением или пропажей багажа в ходе транспортировки. Также компенсируются расходы на приобретение предметов первой необходимости, если по каким-то причинам багаж доставляют в пункт назначения с задержкой.

Медицинскую страховку мы, разумеется, сделали, а вот на чемоданы - нет. Муж говорит: „Я был уверен, что такое только в кино может случиться, но не с нами“.

В Хургаду мы летели 3 февраля, вдвоем с мужем. Счастливые, довольные, предвкушая время, которое посвятим друг другу. Путевку покупали от Tez Tour, летели авиакомпанией Air Baltic. С собой у нас было три чемодана: мой розовый - огромный, средних размеров чемодан мужа и ручная кладь.

Текст подготовлен в рамках совместного проекта Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония). Школа журналистики — совместный проект Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония), в рамках которого все желающие знакомятся с азами профессии журналиста и участвуют в работе ведущих редакций стран Балтии. Если вы заинтересованы принять участие в обучении в следующем году, напишите письмо на e-mail info@bcme.eu с пометкой „Школа журналистики“.

Отпуск для меня - это „забыть напрочь о бытовухе“ и лежать на пляже, лениво отсчитывая часы от обеда до ужина, где главная проблема - невкусный шоколадный соус к блинчикам на завтрак.

…Гора таблеток „от всего на свете“ в мой чемодан уже не помещались, и я засунула их чемодан мужа. Но утром перед перелетом свои антидепрессанты я оттуда достала и положила в косметичку, чтобы не искать их по утрам в куче других таблеток. А косметичку упаковала в свой чемодан. Что интересно, обычно я закидываю один из своих купальников в ручную кладь и шучу мужу, что если чемодан потеряется, мне хотя бы будет в чем идти на пляж. Но в этот раз, по неведомой мне причине, я так не сделала.

День отпуска 1, Хургада

Прилетаем, ждем свой багаж. Я почему-то нервничаю. Люди разбирают свои чемоданы и расходятся, а мой все не появляется на ленте. Я даже заглядываю внутрь, но конвейер останавливается и... чемодана нет.

В аэропорту сразу оформляем рапорт, нам помогает работник Tez Tour, и все заверяют нас, что такое случается сплошь и рядом. Ничего страшного, говорят они, завтра наш чемодан будет с нами.

Мы идем на трансфер. Я, сдерживая слезы, вспоминаю сколько стоили мои купленные накануне платьица, вся моя косметика и мои недешевые уходовые средства, которые я только обновила; и сандалики у меня в чемодане были, неношеные, и электрические умные зубные щетки, муж недавно подарил, и очки для зрения, и линзы - да все там было, что мне надо в жизни материального.

Но тут меня осеняет, что антидепрессанты также остались в чемодане, и на меня от этого открытия, выражаясь фигурально, падает небо. Я не медик, у меня нет психических диагнозов и острых состояний, но я лично знакома со случаями, когда при резкой отмене антидепрессантов с людьми и их близкими случались страшные вещи. Ни я, ни муж к такому не готовы.