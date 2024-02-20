20.02.2024, 07:00
Как в воду канула | Жесткие обвинения и разгневанные пассажиры: куда исчезла новая эстонская авиакомпания
У авиакомпании Marabu были громкие заявления и грандиозные обещания, но до полетов из Таллинна дело так и не дошло.
Весной 2023 года по всем СМИ разлетелась новость, что в Эстонии появилась еще одна авиакомпания - Marabu. Пол Швайгер, председатель правления новой авиакомпании, тогда рассказал, что решение об основании Marabu было принято в результате договоренности с Nordica и XFl. В свою очередь исполнительный директор Nordic Aviation Group Ян Палмер с уверенностью заявлял, что сотрудничество с Marabu станет для Nordica выгодным делом.