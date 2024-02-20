Как в воду канула | Жесткие обвинения и разгневанные пассажиры: куда исчезла новая эстонская авиакомпания

Весной 2023 года по всем СМИ разлетелась новость, что в Эстонии появилась еще одна авиакомпания - Marabu. Пол Швайгер, председатель правления новой авиакомпании, тогда рассказал, что решение об основании Marabu было принято в результате договоренности с Nordica и XFl. В свою очередь исполнительный директор Nordic Aviation Group Ян Палмер с уверенностью заявлял, что сотрудничество с Marabu станет для Nordica выгодным делом.

Тогда же новая авиакомпания объявила, что в основном будет работать на рынке Германии, но, будучи прежде всего эстонской авиакомпанией, запустит летом и рейсы из Таллинна. Однако планам, видимо, не суждено было сбыться. Открыв продажу билетов, Marabu тихо исчезла с эстонского рынка, так и не подняв в воздух ни одного самолета.