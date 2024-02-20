"Спасите нас от туристов": жители Канарских островов бьют тревогу и требуют ограничить число отдыхающих

Как пишет Mirror, ежегодно Канарские острова посещают около 15 миллионов туристов. И это число постоянно увеличивается. В то же время все чаще звучат призывы ограничить количество приезжающих туристов и ввести строгие правила для отдыхающих.

Особенную усталость от иностранных гостей проявляют жители Тенерифе. И на этом фоне всевозможные экологические организации делают громкие заявления, что отдыхающие наносят непоправимый вред окружающей среде. Отмечается, что на местном уровне нет возможности всех хорошо принимать и при этом сохранять первозданную природу. В числе прочего, накапливается очень много мусора, а большая часть сточных вод попадает прямо в океан. Защитники природы утверждают, что люди часто забираются в запрещенные места, тем самым также нанося вред окружающей природе. Так, например, недавно одна туристическая группа организовала большую вечеринку на вулкане, где людям вообще нельзя находиться.