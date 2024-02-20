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20.02.2024, 10:36

"Спасите нас от туристов": жители Канарских островов бьют тревогу и требуют ограничить число отдыхающих

 
Puhkusesuts Kanaaridel on turistidele meeltmööda, aga rahvahordid on kurnavad nii kohalike inimeste kui looduse jaoks.
Puhkusesuts Kanaaridel on turistidele meeltmööda, aga rahvahordid on kurnavad nii kohalike inimeste kui looduse jaoks.
ФОТО: Menendez / Pacific Press / SIPA

Канарские острова — чрезвычайно популярное направление, ежегодно привлекающее миллионы отдыхающих своей прекрасной погодой, восхитительными пляжами и природными красотами. Однако последнее время туристов там настолько много, что жалуются уже все: многочисленные природные организации указывают на негативное воздействие туристов на природную среду, работники туристического сектора требуют поднятия зарплаты из-за увеличения нагрузки, а местные жители пребывают в шоке от небывало высоких цен.

Как пишет Mirror, ежегодно Канарские острова посещают около 15 миллионов туристов. И это число постоянно увеличивается. В то же время все чаще звучат призывы ограничить количество приезжающих туристов и ввести строгие правила для отдыхающих.

Особенную усталость от иностранных гостей проявляют жители Тенерифе. И на этом фоне всевозможные экологические организации делают громкие заявления, что отдыхающие наносят непоправимый вред окружающей среде. Отмечается, что на местном уровне нет возможности всех хорошо принимать и при этом сохранять первозданную природу. В числе прочего, накапливается очень много мусора, а большая часть сточных вод попадает прямо в океан. Защитники природы утверждают, что люди часто забираются в запрещенные места, тем самым также нанося вред окружающей природе. Так, например, недавно одна туристическая группа организовала большую вечеринку на вулкане, где людям вообще нельзя находиться.

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RusDelfi
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