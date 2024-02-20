20.02.2024, 10:36
"Спасите нас от туристов": жители Канарских островов бьют тревогу и требуют ограничить число отдыхающих
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Канарские острова — чрезвычайно популярное направление, ежегодно привлекающее миллионы отдыхающих своей прекрасной погодой, восхитительными пляжами и природными красотами. Однако последнее время туристов там настолько много, что жалуются уже все: многочисленные природные организации указывают на негативное воздействие туристов на природную среду, работники туристического сектора требуют поднятия зарплаты из-за увеличения нагрузки, а местные жители пребывают в шоке от небывало высоких цен.