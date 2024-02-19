Советы экспертов: что делать, если повредили или потеряли багаж при перелете

„Багаж в путешествии является личным платяным шкафом и сейфом человека, и в зависимости от продолжительности и характера поездки его стоимость может достигать нескольких тысяч евро. К сожалению, попавшие в неприятную ситуацию люди зачастую не знают, куда и к кому при каких проблемах обращаться“, — сказала представитель Seesam Марит Рааг.

Чтобы люди могли быстрее найти решение проблем с багажом, страховщик систематизировала самые распространенные случаи ущерба и объясняет, куда обращаться в различных ситуациях и на чью помощь рассчитывать.

Снятый с багажной ленты багаж поврежден или сломан

Если вы обнаружите повреждения багажа в аэропорту, следует немедленно отыскать багажную службу (baggage claim) и зарегистрировать ущерб. Если вы обнаружите повреждение багажа по прибытии домой или в отель и ваш багаж застрахован, сфотографируйте поврежденные предметы и заполните заявление об ущербе. Документы с фотографиями следует представить в страховую компанию при первой возможности, но не позднее чем в течение 7 дней. Кроме того, рекомендуется проконсультироваться и с авиакомпанией, поскольку некоторые авиакомпании компенсируют стоимость поврежденного багажа.

Багаж опаздывает и прибывает лишь через несколько дней

При опоздании багажа следует немедленно обратиться в багажную службу местного аэропорта (baggage claim) и зарегистрировать опоздание багажа. Обязательно стоит узнать, предлагает ли авиакомпания компенсацию на покупку товаров первой необходимости. Если нет, то стоимость одежды, средств для умывания и прочих товаров первой необходимости возместит страховая компания. Если целью поездки являются соревнования, тренировочный лагерь или мероприятие, для которого требуется специальная одежда или спортивное снаряжение, то страховщик возместит расходы на прокат или покупку новой одежды в размере до 30% от суммы страхования багажа.

Для доказательства понесенных расходов важно сохранить все чеки.

Вы прибыли в пункт назначения, а чемодана нет на багажной ленте, и он пропал