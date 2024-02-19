Советы экспертов: что делать, если повредили или потеряли багаж при перелете
60% случаев ущерба, причиненного багажу, связаны с его повреждением, второе место занимает опоздание багажа, а остальные случаи ущерба представляют собой кражи. Знаете ли вы, к кому обращаться при проблемах с багажом?
„Багаж в путешествии является личным платяным шкафом и сейфом человека, и в зависимости от продолжительности и характера поездки его стоимость может достигать нескольких тысяч евро. К сожалению, попавшие в неприятную ситуацию люди зачастую не знают, куда и к кому при каких проблемах обращаться“, — сказала представитель Seesam Марит Рааг.
Чтобы люди могли быстрее найти решение проблем с багажом, страховщик систематизировала самые распространенные случаи ущерба и объясняет, куда обращаться в различных ситуациях и на чью помощь рассчитывать.
Снятый с багажной ленты багаж поврежден или сломан
Если вы обнаружите повреждения багажа в аэропорту, следует немедленно отыскать багажную службу (baggage claim) и зарегистрировать ущерб. Если вы обнаружите повреждение багажа по прибытии домой или в отель и ваш багаж застрахован, сфотографируйте поврежденные предметы и заполните заявление об ущербе. Документы с фотографиями следует представить в страховую компанию при первой возможности, но не позднее чем в течение 7 дней. Кроме того, рекомендуется проконсультироваться и с авиакомпанией, поскольку некоторые авиакомпании компенсируют стоимость поврежденного багажа.
Багаж опаздывает и прибывает лишь через несколько дней
При опоздании багажа следует немедленно обратиться в багажную службу местного аэропорта (baggage claim) и зарегистрировать опоздание багажа. Обязательно стоит узнать, предлагает ли авиакомпания компенсацию на покупку товаров первой необходимости. Если нет, то стоимость одежды, средств для умывания и прочих товаров первой необходимости возместит страховая компания. Если целью поездки являются соревнования, тренировочный лагерь или мероприятие, для которого требуется специальная одежда или спортивное снаряжение, то страховщик возместит расходы на прокат или покупку новой одежды в размере до 30% от суммы страхования багажа.
Для доказательства понесенных расходов важно сохранить все чеки.
Вы прибыли в пункт назначения, а чемодана нет на багажной ленте, и он пропал
В случае пропажи багажа также следует обратиться в пункт багажной службы аэропорта (baggage claim) и запросить соответствующую справку. Если багаж не будет найден в течение 21 дня, то он будет считаться утерянным и у человека возникнет право на компенсацию от авиакомпании или страховщика. Для ее получения клиенту следует представить перечень имевшихся в багаже предметов и по возможности также документы, связанные с их покупкой. При отсутствии соответствующих документов действуют лимиты возмещения, приведенные в условиях страхового общества.
При выборе суммы страхования перед поездкой страховщик рекомендует руководствоваться стоимостью всего багажа, которая, помимо находящихся в чемодане одежды, обуви, средств гигиены и техники, должна включать стоимость самого чемодана или сумки. Следует, однако, учитывать, что страховая защита может распространяться не на все имеющиеся в багаже вещи: например, она не распространяется на украшения, наличные и т. п.
Страховщик рекомендует упаковывать фото- и видеотехнику, телефон, компьютер и удостоверяющие личность документы в ручную кладь и не спускать с нее глаз.
Если воры украдут из арендованного автомобиля личные вещи или выхватят из рук сумку с документами
В случае кражи следует первым делом обратиться в полицию, зафиксировать кражу, а затем обратиться к страховщику. Перед поездкой страховщик рекомендует также ознакомиться с требованиями хранения. Например, в автомобильных поездках не разрешается оставлять на видном месте багаж и прочие ценные вещи, а на ночь вещи следует забирать из автомобиля в номер.
По словам представителя Seesam, кражи на текущий момент составляют скорее малую часть от всех случаев ущерба, причиненного багажу, однако из-за глобальной экономической ситуации воры также стали активнее, и кражи показывают тенденцию к учащению. Например, участились кражи кошельков, а излюбленными местами воров для охоты за жертвами являются различные транспортные средства, где можно незаметно расстегнуть чужой рюкзак или даже достать из дамской сумочки кошелек. Также участились случаи взлома автомобилей и кражи вещей.