Что такое "Бали-бэлли" и почему многие эстонские путешественники приходят в ужас от этого слова?

Бали-бэлли, в переводе „балийский живот“, среди путешественников известный также как „месть Монтесумы“ и Rangoon Runs („рангунский понос“), – это распространенное среди путешественников недомогание, которое, как можно понять по одному из его многочисленных названий, выражается в диарее. „Главным образом с диареей путешественника знакомы люди, посещавшие Бали, Индонезию и другие тропические места, поскольку именно там она особенно распространена, – пояснил исполнительный директор Balcia Eesti Денис Николаев. – Это тяжелая болезнь, которая может стать причиной существенного ущерба во время путешествия. Средняя сумма ущерба составляет 300 евро, но может достигать и нескольких тысяч.

Недомоганию часто сопутствуют спазмы в животе, диарея, рвота, общая слабость и боль. При слабом организме болезнь может даже иметь смертельный исход в результате обезвоживания. В лучшем случае симптомы проходят за сутки, но могут продолжаться и четыре-пять дней.

„Регион очень популярен среди путешественников из Эстонии, а Бали-бэлли уже стал в этом году причиной нескольких страховых случаев. Серьезные траты возникают в случаях, когда из-за болезни приходится переносить обратный или стыковочный рейс, поскольку из-за симптомов человек не может надолго покидать помещение. Это, в свою очередь, означает необходимость продлить пребывание в отеле или отменить другие бронирования. В таких случаях можно говорить об ущербе, который достигает нескольких тысяч евро. У Balcia, например, недавно был случай, когда совокупный ущерб из-за отмены полетов и броней в отелях составил около 8000 евро“, – сказал Николаев.

Не редкость и случаи, когда из-за диареи путешественника человеку приходится обратиться к местным врачам или отправиться в больницу из-за обезвоживания и сильных болей.