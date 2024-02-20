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20.02.2024, 13:58

Воды нет, туалет закрыт: пассажиры SmartLynx пожаловались на задержку рейса

 
Pühapäeval hilines SmartLynxi lend Tallinnast Sharm El Sheikhi tund aega.
Pühapäeval hilines SmartLynxi lend Tallinnast Sharm El Sheikhi tund aega.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В воскресенье по техническим причинам был задержан рейс авиакомпании SmartLynx, следовавший из Таллинна в Шарм-эль-Шейх. По словам одного из пассажиров, на борту самолета даже воды не было.

По словам читателя Delfi Ärileht, в воскресенье стало известно, что на борту SmartLynx нет воды, из-за чего стюардессы не могли предложить пассажирам напитки. Но самое ужасное, по словам пассажира, было то, что в течение 4,5 часа туалет был закрыт.

Руководитель по связям с общественностью SmartLynx Гита Денискане подтвердила, что воскресный рейс MYX589 SmartLynx Airlines по маршруту Таллинн - Шарм-эль-Шейх действительно был задержан по техническим причинам. Она добавила, что технические причины были оперативно устранены.

Однако Денискане утверждает, что с водой проблем не было. "Согласно нашей информации туалеты работали на протяжении всего полета, и в каждом туалете было дезинфицирующее средство для рук“, — сказала она. По ее уверениям, во время полета пассажирам раздавали все напитки, кроме горячих. Денискане подчеркнула, что SmartLynx Airlines приносит извинения всем пассажирам, которым эта ситуация причинила неудобства.

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