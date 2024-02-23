RusDelfi в Швеции | Уже не раз бывали в Стокгольме? Вот как можно провести время по-новому в городе и на борту парома
Большинство жителей Таллинна знают не понаслышке, что такое круиз в Стокгольм - кто из нас не путешествовал в шведскую столицу на пароме хотя бы раз в жизни, а скорее всего даже чаще. Если вы думаете, что уже ничего нового не можете получить от такого круиза, то вы ошибаетесь. Вот несколько советов, как разнообразить свое время в поездке - на борту парома и в самом Стокгольме.
Вместо старого города - модный район Эстермальм
Первым делом туристы, прибывающие в Стокгольм, отправляются на экскурсию по улочкам Старого города и идут смотреть смену караула у королевского дворца. Конечно же, там есть много всего, что можно посмотреть. Но что делать, если вы уже там бывали? Почему бы не исследовать другие части центра шведской столицы. Например, модный район Эстермальм.
В этом районе могут позволить себе жить только зажиточные шведы - и по нему это сразу заметно. Это означает, что он полон не только красивой архитектуры, но и интересных магазинов с дизайном, эксклюзивных бутиков и секонд-хендов, а также модных ресторанов.
Здесь можно посетить живописный рынок Эстермальм, вдохновиться причудливыми товарами для интерьера в магазине Nordiska Galleriet, прочесать вешалки с необычной одеждой в трендовых секонд-хендах, таких как Arkivet, Regarding Deco и Cattis. После прогулки по модному району и активного шоппинга можно и перекусить в одном из популярных мест - например, Villa Dagmar.
Вместо обычных музеев - галерея Fotografiska
Когда Музей Васа, Скансен и Музей викингов уже пройдены вдоль и поперек, возникает вопрос - куда еще пойти культурно обогатиться? Все мы знаем про таллиннскую галерею Fotografiska в районе Теллискиви, но знаете ли вы, что она пришла к нам как раз из Стокгольма?
Первая галерея современной фотографии Fotografiska была открыта в 2010 году в Стокгольме и уже оттуда расползлась по всему миру. В июне 2019 года Fotografiska открылась в Таллинне, в декабре 2019-го - в Нью-Йорке, а в 2023 году уже в Берлине и Шанхае.
Поэтому грех не посетить ту оригинальную галерею, концепция которой теперь популярна во всем мире. Тем более, что многие выставки сначала открываются в стокгольмской галерее, а уже спустя значительное количество времени иногда появляются и в таллиннской. Таким образом, у вас есть возможность увидеть их раньше других!
Вместо обычного общественного транспорта - водный
В стокгольмское метро попадает большинство тех, кто прибывает в Стокгольм на пароме - это один из самых удобных способов добраться до центра города. Заодно можно полюбоваться замысловатой архитектурой станций метро.
Однако в Стокгольме есть другой общественный транспорт, во время поездки на котором можно увидеть много всего интересного, а именно водный. Обычный проездной билет в Стокгольме дает право ездить не только на трамваях и метро, но и на корабликах, использовать которые иногда даже быстрее и удобнее.
Тем более, что во время поездки на них можно увидеть шведскую столицы с другой стороны - с воды открывается красивый вид на город, а если вы попадете на кораблик во время заката, то вид будет во много раз чудесней.
Вместо ужина с шведским столом - поход в ресторан
Когда Стокгольм уже исследован и вы вернулись на паром, встает вопрос, где же трапезничать вечером? Многие любят буфеты со шведским столом, а их есть за что любить - и выбор еды большой, и есть можно, сколько угодно душе, точнее желудку.
Однако если хочется чего-то нового, то в ресторанах Gourmet и Bon Vivant можно попробовать новое нордическое дегустационное меню из пяти блюд, вдохновленное скандинавской кухней и уникальными вкусами эстонских островов, в первую очередь Сааремаа. Также доступна и веганская версия меню.
Вместо кабаре-шоу на борту - стендап
Главное развлечение на борту парома - зажигательное кабаре-шоу. Сейчас как раз там проходит особая программа с любимыми всеми хитами „Евровидения“. Но стоит признать, что не все любят танцевально-музыкальные шоу.
Теперь на борту паромов Tallink также можно и посмеяться вдоволь, так как раз в месяц там выступают известные эстонские стендаперы. Например, 13-14 марта выступит Анрдеас Мелтс, а 10-11 апреля Силле-Кадри Симер и Ана Фалькон.