RusDelfi в Швеции | Уже не раз бывали в Стокгольме? Вот как можно провести время по-новому в городе и на борту парома

Вместо старого города - модный район Эстермальм

Первым делом туристы, прибывающие в Стокгольм, отправляются на экскурсию по улочкам Старого города и идут смотреть смену караула у королевского дворца. Конечно же, там есть много всего, что можно посмотреть. Но что делать, если вы уже там бывали? Почему бы не исследовать другие части центра шведской столицы. Например, модный район Эстермальм.

В этом районе могут позволить себе жить только зажиточные шведы - и по нему это сразу заметно. Это означает, что он полон не только красивой архитектуры, но и интересных магазинов с дизайном, эксклюзивных бутиков и секонд-хендов, а также модных ресторанов.

Здесь можно посетить живописный рынок Эстермальм, вдохновиться причудливыми товарами для интерьера в магазине Nordiska Galleriet, прочесать вешалки с необычной одеждой в трендовых секонд-хендах, таких как Arkivet, Regarding Deco и Cattis. После прогулки по модному району и активного шоппинга можно и перекусить в одном из популярных мест - например, Villa Dagmar.

Вместо обычных музеев - галерея Fotografiska

Когда Музей Васа, Скансен и Музей викингов уже пройдены вдоль и поперек, возникает вопрос - куда еще пойти культурно обогатиться? Все мы знаем про таллиннскую галерею Fotografiska в районе Теллискиви, но знаете ли вы, что она пришла к нам как раз из Стокгольма?

Первая галерея современной фотографии Fotografiska была открыта в 2010 году в Стокгольме и уже оттуда расползлась по всему миру. В июне 2019 года Fotografiska открылась в Таллинне, в декабре 2019-го - в Нью-Йорке, а в 2023 году уже в Берлине и Шанхае.

Поэтому грех не посетить ту оригинальную галерею, концепция которой теперь популярна во всем мире. Тем более, что многие выставки сначала открываются в стокгольмской галерее, а уже спустя значительное количество времени иногда появляются и в таллиннской. Таким образом, у вас есть возможность увидеть их раньше других!

Вместо обычного общественного транспорта - водный