"Парад пингвинов" в Эстонском музее природы

Выставка откроется 23 февраля и будет работать только в течение выходных. Атмосфера на выставке по-настоящему праздничная: проходя по красной дорожке, вы встретитесь с пингвинами, с которыми можно сфотографироваться и узнать больше о жизни этих величественных птиц. При желании вы даже сможете нарядиться в костюм пингвина.

Кроме того, 24 февраля после парада в честь 106-й годовщины независимости Эстонской республики в музее природы будет проведен семейный день, посвященный пингвинам.

Маршируют ли пингвины?

Императорские пингвины, живущие в Антарктиде, ничего не знают об Эстонии и национальных праздниках. У них есть свои собственные праздники. Например, когда самки прибывают после длительного кормления. Когда будущие птенцы пингвинов еще находятся в яйце, самки оставляют яйцо на попечительство самца. Это связано с тем, что самки тратят так много энергии, чтобы отложить яйцо весом почти в полкилограмма, что им приходится отправляться на кормление сразу после кладки. Для самца это настоящее испытание на отцовство. Пока самка не вернется, он должен тщательно оберегать яйцо от холода и ветра при помощи специальной складки кожи, расположенной на нижней стороне живота. Императорский пингвин- хороший пример заботливого проявления отцовства и важности семейных уз.

Когда прибывают самки, в воздухе царит неподдельная атмосфера праздника. Колоны черно-белых пингвинов шествуют по ледяным просторам на фоне голубого неба. Семьи снова встречаются, и самцы передают самкам вылупившихся птенцов. Затем следует парад самцов, поскольку наступает их очередь кормиться и получать вознаграждение за их отцовские усилия и отвагу. Заботясь о яйце и в последствии о птенце, они потеряли более половины своей массы тела и теперь должны быстро ее восстановить. Птенцы пингвинов тоже счастливы, ведь в животе у их матери есть много еды и для них.