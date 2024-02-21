Исследование: как повышение цен на туристические поездки и авиабилеты повлияло на привычки жителей Эстонии
Сложная экономическая ситуация не повлияла на привычки жителей Эстонии отдыхать за рубежом. По мнению экспертов, несмотря на рост цен на авиабилеты и туры, люди активно летают на отдых в Турцию, Египет и в более отдалённые направления, и для оплаты своих путешествий всё чаще используют различные платёжные решения.
„В свете сегодняшней экономической ситуации кажется, что люди экономят на чём-то другом, но не на расходах на отдых за рубежом“, – сказала представитель Go Travel Яне Лаурисоо. Хотя прогнозируется дальнейший рост цен на туристические поездки и авиабилеты, есть надежда на стабилизацию ситуации в этом году.
По словам Лаурисоо, в прошлом году предпочтение отдавалось недельным пакетным туристическим поездкам в тёплые страны, и в этом году эта же тенденция сохраняется. „Доля более отдаленных и экзотических направлений осталась практически неизменной. Турция и Египет всегда были популярными направлениями. Наряду с островами Греции одним из любимых направлений стала Черногория, а в этом году демонстрирует тенденцию роста Албания, новое направление летних путешествий, куда люди уже бронируют туры“, – отметила Лаурисоо.
Люди путешествуют как самостоятельно, так и с помощью турагентств
Поскольку количество прямых рейсов стремительно растёт, и из Таллинна можно с комфортом улететь во всё большее число направлений, люди, по оценке Go Travel, всё чаще путешествуют самостоятельно и обращаются в турагентство только за одной услугой. „Например, авиабилеты покупают у турагентства, а дешёвое размещение приобретают через AirBnB, или наоборот – авиабилеты покупают сами, а размещение – через турагентство“, – пояснила Лаурисоо.
Статистика Go Travel показывает, что цена среднего туристического пакета для семьи составляет около 3500 евро, которая может варьироваться в зависимости от возраста детей, продолжительности поездки, уровня выбранного отеля и типа питания. Средняя стоимость более длительной туристической поездки составляет около 3000 евро на пассажира.
Исследование потребительских тенденций, проведённое Inbank, показало, что по сравнению с прошлым годом увеличился процент людей, которые планируют использовать кредитные продукты для оплаты туристических поездок. „Одна часть планирования туристической поездки – это выяснение расходов, связанных с ней. Прежде чем бронировать рейс, следует хорошо подумать, какова будет общая стоимость конкретного путешествия, в том числе с учётом цен на авиабилеты, стоимости проживания, а также с учётом расходов на месте. Затем проанализируйте, есть ли у вас уже достаточно финансов, или нужно собрать необходимую сумму, или надо использовать дополнительное финансирование“, – пояснила руководитель партнёрского канала Inbank Биргит Листманн.
Всё чаще для оплаты путешествий отдыхающие используют инновационные платёжные решения
Она добавила, что сегодня большинство турагентств предлагают гибкие решения по оплате и графики оплаты путешествий. „В прошлом году использование решений „покупай сейчас, плати позже“ для оплаты путешествий показало значительный рост: 84% от общего количества договоров об оплате отдыха и путешествий было оплачено с использованием решения „покупай сейчас, плати позже“, с помощью которого можно без процентов разделить на части всю сумму оплаты за путешествие“, – рассказала эксперт Inbank о тенденциях оплаты путешествий.
Листманн подчеркнула, что хотя использование продуктов финансирования стало очень удобным для потребителя, использование каждого кредитного продукта влечёт за собой обязательства, и поэтому потребитель должен тщательно обдумывать каждое решение о покупке. „Всё начинается с тщательного планирования: когда имеет смысл оплатить поездку собственными средствами, когда использовать решение „покупай сейчас, плати позже“, а когда использовать дополнительное финансирование. Прежде чем брать на себя какие-либо финансовые обязательства, потребитель также должен оценить свои возможности по возврату средств“, – отметила Листманн.
По словам представителя Go Travel, всё больше и больше путешествий бронируется заранее, особенно на летние отпуска и школьные каникулы, поскольку уже известно, что спрос высок, а цены постоянно растут. „Если покупать туристический пакет заранее, условия оплаты будут удобные и гибкие. Хотя цены на туристические пакеты могут различаться в зависимости от направления, в Турции и Египте, как правило, за одни и те же деньги вы получаете больше, чем где-либо ещё. Например, в случае туристического пакета с питанием „всё включено“, можно учитывать, что расходы на месте будут скорее нулевые, потому что всё уже оплачено заранее“, – отметила Лаурисоо и добавила, что рассрочка в основном используется на оплату неожиданных путешествий, когда возникает идея поехать немедленно, но собственных средств недостаточно.