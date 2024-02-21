Исследование: как повышение цен на туристические поездки и авиабилеты повлияло на привычки жителей Эстонии

„В свете сегодняшней экономической ситуации кажется, что люди экономят на чём-то другом, но не на расходах на отдых за рубежом“, – сказала представитель Go Travel Яне Лаурисоо. Хотя прогнозируется дальнейший рост цен на туристические поездки и авиабилеты, есть надежда на стабилизацию ситуации в этом году.

По словам Лаурисоо, в прошлом году предпочтение отдавалось недельным пакетным туристическим поездкам в тёплые страны, и в этом году эта же тенденция сохраняется. „Доля более отдаленных и экзотических направлений осталась практически неизменной. Турция и Египет всегда были популярными направлениями. Наряду с островами Греции одним из любимых направлений стала Черногория, а в этом году демонстрирует тенденцию роста Албания, новое направление летних путешествий, куда люди уже бронируют туры“, – отметила Лаурисоо.

Люди путешествуют как самостоятельно, так и с помощью турагентств

Поскольку количество прямых рейсов стремительно растёт, и из Таллинна можно с комфортом улететь во всё большее число направлений, люди, по оценке Go Travel, всё чаще путешествуют самостоятельно и обращаются в турагентство только за одной услугой. „Например, авиабилеты покупают у турагентства, а дешёвое размещение приобретают через AirBnB, или наоборот – авиабилеты покупают сами, а размещение – через турагентство“, – пояснила Лаурисоо.

Статистика Go Travel показывает, что цена среднего туристического пакета для семьи составляет около 3500 евро, которая может варьироваться в зависимости от возраста детей, продолжительности поездки, уровня выбранного отеля и типа питания. Средняя стоимость более длительной туристической поездки составляет около 3000 евро на пассажира.