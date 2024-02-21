ФОТО | Самый важный поварской конкурс в мире! В этом году Эстонию на Bocuse d’Or представит Иван Дериземля

Шеф-повара из 20 европейских стран, в том числе кандидат от Эстонии Иван Дериземля, должны будут использовать в конкурсе заранее заявленные ингредиенты, которые являются истинно скандинавскими и подчеркивают традиции и принципы устойчивости. В список входят скрей или североевропейская черная треска, морские гребешки и сушеная треска, различные части мяса северного оленя и скандинавский алкогольный напиток Linie aquavit.

По словам президента Bocuse d'Or в Эстонии Дмитрия Демьянова, используемые в конкурсе морские гребешки, выловленные у острова Фрёйя в Норвегии, особенные, потому что их собирают вручную, способствуя тем самым сохранению морского дна. По словам Демьянова, мясо северного оленя также очень хорошо вписывается в тему конкурса, так как играет важную роль в культуре и кухне скандинавских стран, тесно связанных с природой.

«Поскольку олени питаются мхом и живут в чистой дикой природе, их мясо богато минералами, которые больше нигде не встречаются. При сушке мяса количество минералов увеличивается. Этот старый способ выживания является хорошим примером того, как извлечь максимум пользы из ингредиентов», – добавил Демьянов.

Эстонская команда, в которую помимо Дериземли входят помощник шеф-повара Алена Кох и тренер Эммануэль Вилле, в своих конкурсных блюдах также уделяет внимание скандинавским вкусам и устойчивости. «Наша главная цель — сохранить простые и традиционные эстонские вкусы, действовать максимально экологично и поддерживать качество», – сказал Дериземля.

20 марта конкурсное блюдо эстонской команды будет представлено 14 членам жюри европейского тура, в котором, помимо обязательных ингредиентов, будут использованы лучшие продукты малых эстонских производителей. На подносе можно будет увидеть яблоки садоводческого хозяйства Vasula Aiand, можжевеловый сыр фермы Andre Farm и желтую свеклу Luxveg и, конечно же, эстонский черный хлеб и масло. По словам кандидата, это простые ингредиенты, но они исторически хорошо характеризуют эстонскую кухню.