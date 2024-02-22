Вкусы мира
22.02.2024, 07:30

ФОТО | Не только место для летних вечеров: ресторан Puri в Какумяэ представил нового шеф-повара и изысканное меню

 
Puri
Puri
ФОТО: Getter Raiend

В расположенном в Какумяэ порту Haven уже долгое время действует ресторан Puri, входящий в список рекомендаций „Мишлен“. Хотя среди жителей столицы это излюбленное место проведения летних дней и вечеров на террасе за парочкой коктейлей, но туда есть смысл поехать и зимой - за красивым видом на замерзший залив и изысканным меню.

Начиная с этого года рестораном Puri заведует шеф-повар Дмитрий Федоров, который также является шеф-поваром в ресторане Art Priori в Старом городе. Под его предводительством в прибрежном ресторане в Какумяэ появилось новое меню, которое может порадовать как зимой, так и летом.

В новом меню Puri Федоров хотел сделать акцент на четких вкусах и качественных ингредиентах, оставив при этом достаточно возможностей для экспериментов. „Из нового меню я бы выделил такие сочетания, как горгонзола и красный цикорий, а также лангостино с креветками „Винная баба“ и, в качестве основного блюда, равиоли из козьего сыра с тертым крабом“, - поведал шеф-повар, добавив, что в меню еще много неожиданных вкусовых сочетаний.

Как и подобает расположенному на морском берегу ресторану, в новом меню морепродукты представлены в самых разных видах, но есть там не только они. Особое внимание было уделено разработке меню воскресного бранча, чтобы даже самые маленькие члены семьи получили достойные вкусовые впечатления.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии