ФОТО | Не только место для летних вечеров: ресторан Puri в Какумяэ представил нового шеф-повара и изысканное меню

Начиная с этого года рестораном Puri заведует шеф-повар Дмитрий Федоров, который также является шеф-поваром в ресторане Art Priori в Старом городе. Под его предводительством в прибрежном ресторане в Какумяэ появилось новое меню, которое может порадовать как зимой, так и летом.

В новом меню Puri Федоров хотел сделать акцент на четких вкусах и качественных ингредиентах, оставив при этом достаточно возможностей для экспериментов. „Из нового меню я бы выделил такие сочетания, как горгонзола и красный цикорий, а также лангостино с креветками „Винная баба“ и, в качестве основного блюда, равиоли из козьего сыра с тертым крабом“, - поведал шеф-повар, добавив, что в меню еще много неожиданных вкусовых сочетаний.

Как и подобает расположенному на морском берегу ресторану, в новом меню морепродукты представлены в самых разных видах, но есть там не только они. Особое внимание было уделено разработке меню воскресного бранча, чтобы даже самые маленькие члены семьи получили достойные вкусовые впечатления.