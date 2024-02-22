Причудье приглашает на необычный ночной праздник по случаю Дня независимости Эстонии

40 "ресторанов-на-один-вечер“ распахнут свои двери от Пагари до Саабольды, предложат яства, приготовленные на костре, а также блюда и напитки в уютной атмосфере живого огня и зимнего полнолуния. Меню под стать холодной погоде: еда и напитки согреют, а полнолуние придаст блюдам особую силу.

Кроме того, по случаю Дня независимости Эстонии будут предлагаться различные праздничные закуски в чудском стиле. В меню будут фигурировать копченая рыба, рыбный ассортимент Чудского озера, приготовленный как на гриле, так и сковороде, судаки и ряпушки пряного посола; грибы как в супах, так и в более основательных блюдах. На столе рыбным блюдам составят компанию блюда из мяса лося, оленя, косули и кабана; не обойдется и без классических зимних супов и рагу, а "вишенкой на торте" станут десерты.

В этот вечер местные музеи и гостевые центры будут открыты дольше обычного и будут ждать гостей:

В музее Ийзаку вы можете отправиться на экскурсию по сказкам о старых духах Алутагузе (по предварительной записи);

Можете посетить гостевой центр национального парка Алутагузе в Каукси или заглянуть в музей Чудского озера в деревне Тихеда;

Познакомьтесь с музеем Калевипоэга при свете фонарика;

Оцените недавно открывшийся музей старообрядцев в Колкья;

Подивитесь всевозможными самоварами в Варньясском Самоварном доме;

Специально для вас будет открыт и магазинчик, продающий местное рукоделие на хуторе-музее в Вярске.

В перерывах между приемами пищи можно активно проводить время всей семьей, ведь кроме еды гостей ждут конные прогулки, катание на моторных санях, ездовые собаки, финские сани, ледяная карусель, поездки на "каракатицах", музыкальные программы и бани по-черному.

Дворы «ресторанов-на-один-вечер» открыты 24 февраля с 17:00 до 00:00.

Информация о фуд-фесте: https://www.facebook.com/Peipsitoidutanav175

Карта Google с «ресторанами-на-один-вечер», меню и сопровождающими мероприятиями: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=10Z3_ZefCzWdKYuzjebvp5S407BRMOy4&usp=sharing



Фестиваль организует Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ в сотрудничестве с сетью Peipsi Toit ; маркетинговые мероприятия поддерживает Культурная программа Причудья.