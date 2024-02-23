Подарок к дню рождения? В Эстонии стало на 95 островов больше

Основой для картографирования береговой линии стали аэрофотоснимки и данные воздушного лазерного сканирования, собранные в 2020 году. Благодаря полученным данным удалось подсчитать количество островов и площадь Эстонии. Так, выяснилось, что количество эстонских островов в Балтийском море увеличилось с 2222 до 2317. "Береговая линия Балтийского моря постоянно меняется. На береговую линию влияет послеледниковое поднятие (гляциоизостазия - прим.ред.), вызывающее подъем грунта, а также непрерывные процессы береговой эрозии и аккреции, особенно интенсивные во время штормов. Поэтому береговую линию время от времени приходится заново наносить на карту“, ​​— пояснила представитель Земельного департамента Леа Паутс.

В результате недавнего картографирования была уточнена и площадь Эстонии, которая сейчас составляет 45 335 км2, то есть площадь уменьшилась на 4 км2. "Предыдущее точное и современное картографирование 2012 года показало нам, что используемая во многих источниках площадь в 45 225 км² значительно меньше реальной, в 2012 году площадь Эстонии составляла 45 339 км². Сейчас площадь Эстонии на 4 км2 меньше, чем было написано в предыдущих справочниках, и нам придется привыкать к новым официальным цифрам“, - сказала Паутс. По ее словам, столь небольшую разницу в площади можно объяснить более точным картографированием и еще более точными исходными данными. Площадь новой Эстонии и количество островов изменены в различных справочниках, Википедии и других источниках.

На карту наносятся морские острова площадью от 100 м2, минимальный размер островов в стоячей и проточной воде составляет 20 квадратных метров. Новые острова в основном представляют собой небольшие островки, которых становится больше в мелководном прибрежном море. Новые острова не сразу получают свой топоним. "Будут ли они названы и как они будут названы, зависит от их сохранности, особенностей и того, нужно ли людям их называть - например, чтобы объяснить друзьям, куда они отправились в поход на каноэ летом или на коньках зимой“, - сказала Паутс.