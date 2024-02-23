Подарок природы: в Латвии на берегу моря нашли янтарь внушительных размеров

„Сегодня я не знаю, куда деть свое счастье! Петь? Кричать? Танцевать? Бегать? Налить вина? Испечь что-то особенное? Все!“, – говорит Илзе.

Как рассказала Bez Tabu жительница Вентспилса, ее внутренний ребенок не может перестать радоваться находке. Она часто гуляет по берегу моря, и несколькими днями ранее нашла несколько чудесных, но небольших камешков янтаря. Но в воскресенье утром у нее появилось особое ощущение, что ей нужно идти на берег моря. „Когда я проснулась в воскресенье, у меня было ощущение, что я должна пойти к морю. Я взяла свою собаку и пошла к морю“, – рассказывает она в разговоре.

Во время прогулки она уже нашла 10 небольших, но достаточно крупных янтарей, чему была очень рада, но тут перед ее глазами появился огромный кусок янтаря. В голове у нее было две мысли: он принадлежит ей, и в то же время она не верила, что ей удалось найти что-то подобное.

Илзе объяснила, что будет продолжать радовать своего внутреннего ребенка сокровищем весом 138 граммов. Она также рассказала, что свой первый янтарь она нашла в 2020 году, но она и до этого ходила на море в поисках янтаря.

Следует отметить, что искатели часто путают настоящий янтарь с так называемым ложным янтарем или белым фосфором, который может гореть. Почти каждый год кто-то получает ожоги от горящего фосфора на руках. Фосфор очень быстро нагревается и может воспламениться, например, в кармане. Как отличить настоящий янтарь от фосфора? Настоящий янтарь блестящий, а фосфор совсем не блестит и имеет зеленовато-желтый цвет.