ФОТО и ВИДЕО | С праздником, страна! В честь Дня независимости Эстонии на Тартуской ратушной площади нарисовали огромный флаг

„Каток на Ратушной площади Тарту очень популярен среди горожан и туристов, и, поскольку мы являемся городом мудрости, здесь рождаются только хорошие идеи“, - сказала Пилви Колк, член правления исследовательского центра AHHAA. „Вместе с культурной столицей мы решили по случаю Дня независимости преподнести Эстонии творческий и символический сюрприз в виде большого изображения эстонского флага на льду в самом сердце Тарту“, - добавила она.

Акция по изображению на льду сине-черно-белого флага длилась несколько часов до полуночи среды, в результате чего культурная столица и центр AHHAA запишут видеопоздравление с днем рождения Эстонской Республики. В субботу все будет готово.

„Самый большой эстонский флаг символизирует важность культурной столицы Тарту и Южной Эстонии на карте Европы“, - сказала руководитель по коммуникации и маркетингу Тарту 2024 Марили Вихманн. „Это год, когда взгляды Европы обращены на нас. Отпразднуем достойно и предстоящую годовщину Эстонской Республики“, - добавила она.