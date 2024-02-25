25.02.2024, 17:38
Wizz Air возобновляет прямые рейсы из Таллинна в Грузию
ФОТО: | Shutterstock
Очередные хорошие новости для эстонских путешественников. С 31 марта возобновляются прямые рейсы между Таллинном и Кутаиси.
Авиакомпания WizzAir будет осуществлять рейсы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.
Четверг:
06:40 из Кутаиси, в 10:20 в Таллинне
10:55 из Таллинна, в 16:15 в Кутаиси
Воскресенье:
13:50 из Кутаиси, в 17:30 в Таллинне
18:05 из Таллинна, в 23:25 в Кутаиси
Стоимость билетов в одну сторону начинается 35,99 евро (без дополнительных опций в виде багажа или выбора места).