Wizz Air возобновляет прямые рейсы из Таллинна в Грузию

Авиакомпания WizzAir будет осуществлять рейсы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Четверг:

06:40 из Кутаиси, в 10:20 в Таллинне

10:55 из Таллинна, в 16:15 в Кутаиси

Воскресенье:

13:50 из Кутаиси, в 17:30 в Таллинне

18:05 из Таллинна, в 23:25 в Кутаиси

Стоимость билетов в одну сторону начинается 35,99 евро (без дополнительных опций в виде багажа или выбора места).