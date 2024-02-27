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27.02.2024, 07:00

Прощайте, бумажные документы! Скоро паспорт можно будет предъявить на телефоне

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Iris Kübarsepp
Eesti pass
Eesti pass
ФОТО: Annika Haas | Delfi Meedia

В ближайшие годы в Европейском союзе будет запущено приложение европейского диги-кошелька. Он должен упростить идентификацию личности и позволит ездить в другие государства-членах ЕС без документов.

Комиссия ЕС намерена ввести специальный цифровой паспорт в течение ближайших нескольких лет. Мобильное приложение не заменит традиционный паспорт, но значительно упростит путешествия как внутри ЕС, так и за его пределами.

Ожидается, что диги-кошелек будет доступен во всех странах ЕС к осени 2026 года, отдельное постановление комиссии по этому поводу ожидается уже этой весной.

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RusDelfi
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