27.02.2024, 07:00
Прощайте, бумажные документы! Скоро паспорт можно будет предъявить на телефоне(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ближайшие годы в Европейском союзе будет запущено приложение европейского диги-кошелька. Он должен упростить идентификацию личности и позволит ездить в другие государства-членах ЕС без документов.
Комиссия ЕС намерена ввести специальный цифровой паспорт в течение ближайших нескольких лет. Мобильное приложение не заменит традиционный паспорт, но значительно упростит путешествия как внутри ЕС, так и за его пределами.