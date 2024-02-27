Прощайте, бумажные документы! Скоро паспорт можно будет предъявить на телефоне

Комиссия ЕС намерена ввести специальный цифровой паспорт в течение ближайших нескольких лет. Мобильное приложение не заменит традиционный паспорт, но значительно упростит путешествия как внутри ЕС, так и за его пределами.

Ожидается, что диги-кошелек будет доступен во всех странах ЕС к осени 2026 года, отдельное постановление комиссии по этому поводу ожидается уже этой весной.