Об этом можно только мечтать. Испания оплачивает отдых пенсионеров

В 2021 году правительство Испании решило начать субсидировать поездки местных пенсионеров. Теперь ежегодно миллионы граждан и резидентов Испании могут получить в качестве компенсации 115 евро за короткий отпуск и 455 евро за более длительный отдых. В большинстве случаев этой суммы как раз хватает, чтоб оплатить место в организованном экскурсионном туре по стране.

Почему же Испания решила предоставить такую возможность своим пенсионам?

Одной из основных целей такой финансовой поддержки является обеспечение доступного отдыха для пожилых людей в Испании. Идея состоит в том, что отдых улучшает здоровье и качество жизни пенсионеров, что, в свою очередь, важно для благополучия всей страны. Считается, что таким образом уменьшается нагрузка на больницы, дома престарелых и социальные учреждения, а отношения с молодым поколением только улучшаются.

Выгоду от поездок пенсионеров получает вся экономика и особенно индустрия туризма. Чтобы уложиться в предложенную сумму, большая часть пенсионеров бронируют туры в низкий сезон, то есть с октября по июнь. Благодаря этому туристический сектор активно работает почти весь год.