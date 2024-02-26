В Ватикане началась масштабная реставрация знаменитого балдахина Бернини

Реставрация балдахина над главным алтарем, который считается одним из самых сложных произведений искусства всех времён, началась в соборе Святого Петра в Ватикане.

10-этажный бронзовый навес в стиле барокко был заказан Папой Урбаном VIII скульптору и архитектору Джованни Лоренцо Бернини в 1620-ом году. Это будет первая полная реставрация за 250 лет. Её стоимость оценивается в €700 тысяч.

„Это реставрация, подготавливающая__к сохранению, которое, как мы надеемся, продлится еще 200 лет. Ведь последняя крупная реставрация была проведена 250 лет назад“, - говорит инженер Альберто Капитануччи.

Балдахин высотой 28,74 метра и весом 63 тонны над главным алтарем рядом с криптой, где захоронен первый папа римский Святой Петр, состоит из нескольких материалов, в том числе мрамора, бронзы, дерева, железа и золота. На его создание ушло 9 лет.

Реставрация полностью финансируется американской католической организацией „Рыцари Колумба“. Её планируется завершится к концу ноября, чтобы подготовить к Юбилейному 2025 году.