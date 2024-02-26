26.02.2024, 11:08
Холера на борту. Норвежский круизный лайнер с 2000 пассажирами попал на карантин(3)
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Власти островного государства Маврикий в Индийском океане запретили заход круизного лайнера Norwegian Dawn в Порт-Луи. Причина — подозрение на наличие зараженных холерой на борту, сообщает USA Today.
По данным СМИ, на лайнере находится 2184 пассажира и 1026 членов экипажа.
Судно вышло в круиз из Кейптауна и уже заходило на Мадагаскар, но нескольким людям стало плохо. На борт судна поднялись врачи и взяли пробы для анализа у 15 человек, которые находились на карантине. Ответы будут готовы через 48 часов и только после этого будет принято решение о дальнейших действиях.
Корабль находится в управлении компании Norwegian Cruise Line Holding Ltd.