Холера на борту. Норвежский круизный лайнер с 2000 пассажирами попал на карантин

Судно вышло в круиз из Кейптауна и уже заходило на Мадагаскар, но нескольким людям стало плохо. На борт судна поднялись врачи и взяли пробы для анализа у 15 человек, которые находились на карантине. Ответы будут готовы через 48 часов и только после этого будет принято решение о дальнейших действиях.