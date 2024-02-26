Крошечная лужица с большим секретом – почему необычное озеро в Канаде вызывало огромный интерес у ученых
Как мы сюда попали? Один из главных вопросов, на который пока нет абсолютного, правильного ответа. Но есть гипотезы. Одна из них приводит нас к очень маленькому озеру, глубиной менее полуметра, в Британской Колумбии, Канада.
Основы жизни в лаборатории
Чарльз Дарвин, "отец" теории эволюции, писал о "маленьких теплых прудах" в письме к своему другу и ботанику Джозефу Долтону Гукеру в 1871 году. Он предположил, что зарождение жизни могло произойти в небольших, очень мелких и теплых водоемах с подходящими ингредиентами. Одна из таких "неприметных луж" в Канаде привлекла внимание ученых и удивила их своим химическим составом. Может быть, это та самая природная лаборатория, в которой миллиарды лет назад зародилась жизнь? И как неодушевленные вещи становятся одушевленными? Или, по крайней мере, то, что является основой жизни, если не считать самой жизнью?
Если оставить в стороне философские рассуждения о божественной искре и другие объяснения, в которых приходится ссылаться на всемогущее разумное существо, и обратиться к экспериментам, то одним из самых известных, несомненно, станет эксперимент Миллера-Юри 1952 года.