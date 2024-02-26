Крошечная лужица с большим секретом – почему необычное озеро в Канаде вызывало огромный интерес у ученых

Основы жизни в лаборатории

Чарльз Дарвин, "отец" теории эволюции, писал о "маленьких теплых прудах" в письме к своему другу и ботанику Джозефу Долтону Гукеру в 1871 году. Он предположил, что зарождение жизни могло произойти в небольших, очень мелких и теплых водоемах с подходящими ингредиентами. Одна из таких "неприметных луж" в Канаде привлекла внимание ученых и удивила их своим химическим составом. Может быть, это та самая природная лаборатория, в которой миллиарды лет назад зародилась жизнь? И как неодушевленные вещи становятся одушевленными? Или, по крайней мере, то, что является основой жизни, если не считать самой жизнью?

Если оставить в стороне философские рассуждения о божественной искре и другие объяснения, в которых приходится ссылаться на всемогущее разумное существо, и обратиться к экспериментам, то одним из самых известных, несомненно, станет эксперимент Миллера-Юри 1952 года.

Американские химики Стэнли Миллер и нобелевский лауреат Гарольд Юри продемонстрировали в лаборатории Чикагского университета, что при правильных условиях из простых веществ можно создать "кирпичики" жизни – аминокислоты, из которых состоят белки. Миллер и Юри использовали метан, аммиак, водород и воду, нагретую до выделения пара и смешивания с другими газами. Идея заключалась в том, чтобы смоделировать атмосферу Земли в то время, когда наша планета была не слишком благоприятна для жизни. Атмосфера новой Земли практически не содержала кислорода.