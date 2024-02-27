Бюджетно, но не совсем: Ryanair повысит цены на авиабилеты этим летом

Генеральный директор Майкл О’Лири заявил, что задержка доставки самолетов ограничит пассажировместимость.

ВВС сообщает, что, по словам О’Лири, в результате этим летом цены на билеты Ryanair могут вырасти на 10%.

Он сказал, что поставка 57 самолетов Boeing 737 Max 8200 должна быть осуществлена ​​к марту, но , по всей видимости, к летнему сезону могут прибыть только 40-45 самолетов.

Компания Boeing оказалась под пристальным вниманием после инцидента в январе, когда часть одного из ее самолетов взорвалась во время пассажирского рейса. Пассажирский рейс Alaska Airlines был вынужден совершить вынужденную посадку.

Серьезные опасения были высказаны по поводу контроля качества новых самолетов Boeing, что привело к замедлению темпов производства.

Г-н О’Лири сказал, что повышение тарифов Ryanair не будет таким резким, как рост на 17%, наблюдавшийся в 2023 году.

Он добавил, что некоторые другие авиакомпании также испытывают ограничения по пропускной способности из-за отсутствия самолетов.

Например, проблема с двигателями Pratt & Whitney привела к остановке ряда самолетов Airbus, используемых такими авиаперевозчиками, как Wizz Air.

О’Лири сообщил журналистам, что этим летом в Европе будет «более высокая стоимость перелетов».

Первоначальный прогноз Ryanair на год до конца марта 2025 года заключался в том, что она перевезет 205 миллионов пассажиров по сравнению со 183,5 миллионами за 12 месяцев до этого.

Выступая в штаб-квартире компании в Дублине, г-н О’Лири сказал: «Благодаря меньшему количеству самолетов, возможно, нам придется сократить эти 205 миллионов до 200 миллионов пассажиров».

«Если бы пропускная способность росла, я думаю, тарифы упали бы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что руководитель проблемной программы Boeing 737 Max должен покинуть компанию, которая оказалась под давлением после того, как в январе во время пассажирского рейса взорвалась часть одного из ее самолетов.