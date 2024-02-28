На этих европейских пляжах должен побывать каждый! Ежегодный рейтинг Tripadvisor

Tripadvisor назвал португальский пляж Прайя-да-Фалезия лучшим в мире в 2024 году. Он вышел в лидеры с шестого места, которое занимал в 2023 году.

Этот впечатляющий участок побережья с белым песком и оранжевыми скалами, омываемыми Атлантическим океаном, был отмечен как „лучший для живописных прогулок и принятия солнечных ванн“.

Его отличительная черта — нетронутая береговая линия. Природный парк, прилегающий к пляжу, охраняет его безупречное состояние и является убежищем для местной флоры и фауны.

Европейские страны доминируют и дальше по списку: на втором месте — итальянский пляж Спьяджа-деи-Конильи на Лампедузе, на третьем — испанский пляж Ла-Конча в Сан-Себастьяне.

Прайя-да-Фалезия, Португалия

Один из самых обширных пляжей в Алгарве, Прайя-да-Фалезия, протянулся почти на шесть километров. И хотя он расположен в туристической части региона, на его песчаных берегах и хрупких глиняных скалах практических нет застройки.

Он доходит до района Ольюш-ди-Агуа в Албуфейре на западе и граничит с курортным городом Виламора на востоке. Хотя по сути это один и тот же пляж, его более узкая западная часть известна под другим названием — Прайя-ду-Барранку-даш-Белгарукас.

Вдали от пляжа расположено несколько курортов, отелей и пляжных клубов, в том числе Anantara Vilamoura Algarve Resort, The Residences at Victoria и Domes Lake Algarve Autograph Collection.

Более бюджетные варианты можно найти в близлежащих городах Албуфейра и Виламора, как и множество баров и ресторанов.

Ближайший к Прайя-да-Фелезия аэропорт находится в Фару. Там можно арендовать автомобиль и доехать до пляжа примерно за 30-40 минут.

До города Албуфейра можно добраться и на поезде. Железнодорожная станция находится примерно в 5,5 километрах от старого центра. Затем, на автовокзале Албуфейры, необходимо сесть на автобус компании Vamus, который довезет до Прайя-да-Роша-Байшинья.