Cреди эстонских путешественников растет спрос к новым направлениям и доступной экзотике

Комментируя результаты деятельности компании и перспективы на будущее, Сабина Сайковская подчеркивает устойчивость туристической отрасли в условиях экономических проблем и меняющихся моделей путешествий. „Мы заметили, что люди не хотят отказываться от путешествий, как они были вынуждены сделать во время пандемии Ковида. Познание мира и отдых с друзьями или семьей - важные аспекты поддержания качества жизни. А жители стран Балтии хотят путешествовать не один раз в год, а два и более раз в год. Например, в Эстонии в 2022-2023 годах наш клиент путешествовал с нами 11 раз“.

Сабина Сайковская, генеральный директор и член правления Join UP! Baltic, комментируя привычки путешественников, отмечает: „Большинство наших клиентов по-прежнему предпочитают посещать знакомые направления, знакомые курорты. Однако среди балтийских путешественников появляется и растет спрос к новым направлениям, доступной экзотике. Поэтому мы постепенно добавляем новые направления: в прошлом году мы наблюдали большой интерес к балканской жемчужине Черногории, а в конце года мы заметили спрос на экзотику и начали предлагать доступные экзотические путешествия на Шри-Ланку с единственным прямым рейсом из всех трех балтийских столиц. Наибольший успех за первые два месяца на этом направлении был достигнут в Литве, где из-за высокого спроса мы добавили на 50 % больше рейсов с февраля“, - добавляет Сайковская.

Анализируя тенденции путешествий, можно отметить, что Турция стала самым популярным летним направлением, за ней следует Египет как в летний, так и в зимний сезоны. Также значительный интерес вызвали Черногория, Тенерифе и Шри-Ланка. Если говорить о предпочтениях балтийских путешественников, то они всегда ищут положительные эмоции и опыт, а также очень требовательны к качеству обслуживания по оптимальной цене. Средняя сумма, которую путешественники тратили на поездку на одного человека, в 2023 году составляла 665 eur. В 2023 году было отмечено, что в странах Балтии больше путешествуют люди старше 50 лет (рост на 8 %), а также больше людей предпочитают путешествовать в одиночку (15 % от общего числа путешественников), что соответствует общим тенденциям в индустрии путешествий в 2023 году.

По словам Сабины Сайковской, на втором году работы компания придерживалась устойчивого плана развития: „Наша цель - продолжать укреплять свои позиции на балтийском рынке, идти в ногу с рыночным спросом, предлагать более широкий спектр направлений, внедрять инновации. Мы продолжим предлагать как самые востребованные и популярные направления, так и новые возможности для путешественников из Балтии - например, предложим единственный прямой рейс в доступное экзотическое направление Шри-Ланка из Вильнюса, Риги и Таллинна, предложим Египет и летом, выведем на рынок новые отели, доступные только от Join UP! Join UP! Baltic добавит новые направления в ассортимент, предлагая Кипр и Тунис из Вильнюса, а также Грецию из всех стран Балтии этим летом. Конечная цель - стать самым любимым туроператором для клиентов в странах Балтии. В 2024 году мы планируем увеличить объем на 32 %“.

„Будучи относительно новым туроператором, мы идем по пути инноваций и внедряем инновационные решения как в сфере обслуживания клиентов, так и в предоставлении конкурентоспособных пакетных туристических услуг. У нас уже есть собственное приложение, в котором можно приобрести путевку, а теперь мы первыми в странах Балтии предлагаем живое обслуживание клиентов через популярные мессенджеры Facebook Messenger, Instagram Direct, Telegram и Viber - „Гид в кармане“. С помощью этой услуги каждый путешественник может общаться с нами, получать ответы, помощь и поддержку на ходу во время поездки. Это помогает обеспечить качественный сервис, работает и помогает нам достигать поставленных целей. Статистика показывает, что мы обеспечиваем высокий уровень качества обслуживания: из более чем 103 тысяч клиентов, которых мы обслужили, мы получили только 0,5 % жалоб“.

С апреля 2022 года Join UP! Baltic предоставляет туристические услуги в странах Балтии, работая с местными командами в Риге, Таллине и Вильнюсе. Сайковская подчеркнула, что хотя бренд сохраняет свои украинские корни, все бизнес-процессы создаются и управляются профессиональной местной командой. В настоящее время балтийская команда состоит из 52 профессионалов в области туризма, которые работают в офисах Join UP! Baltic в Риге, Вильнюсе и Таллинне.

Цель компании - стать одним из лидеров туристического рынка Балтии и самым любимым туроператором, предлагая современный, качественный продукт, знакомя с новыми туристическими направлениями и внедряя инновации.

В настоящее время туроператоры под брендом Join UP!™ работают в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Казахстане и Молдове. На международном уровне Join UP!™ предлагает более 40 разнообразных туристических направлений. Новый туроператор Join UP!™ откроется в Чехии и Словакии в 2024 году. В 2023 году на восьми рынках, где работает Join UP!, наблюдались ежегодные темпы роста в пределах 3-10%. Туроператоры настроены на стабильный рост на всех этих рынках.