28.02.2024, 12:31
ФОТО | Впечатляющее зрелище: на реке Пирита скопились огромные глыбы льда(3)
ФОТО: | Erakogu
В воздухе уже пахнет весной. И хотя зима еще окончательно не отступила, признаки просыпающейся природы видны повсюду - например, на реке Пирита, где вокруг моста Люкати скопились большие глыбы льда.
Впечатляющие кадры открываются с моста Люкати - река Пирита покрылась огромными глыбами льда, толщина некоторых из них достигает двадцати сантиметров. "Там нет сильного течения, поэтому образовались торосы. Судя по всему, в скором времени, когда начнется потепление, льда станет еще больше“, - сказал фотограф.