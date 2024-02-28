ФОТО | Впечатляющее зрелище: на реке Пирита скопились огромные глыбы льда

Впечатляющие кадры открываются с моста Люкати - река Пирита покрылась огромными глыбами льда, толщина некоторых из них достигает двадцати сантиметров. "Там нет сильного течения, поэтому образовались торосы. Судя по всему, в скором времени, когда начнется потепление, льда станет еще больше“, - сказал фотограф.