Гости из-за рубежа проводят в Таллинне все больше времени. Что их здесь так привлекает?

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, рост числа зарубежных гостей и продолжительности их пребывания обеспечивает предпринимателям несколько более стабильный рынок. „По оценке Банка Эстонии, зарубежные туристы в прошлом году оставили в Эстонии почти 1,23 миллиарда евро. Учитывая долю Таллинна в эстонском туризме, мы можем сказать, что в прошлом году гости из-за рубежа потратили в Таллинне около 900 миллионов евро. Чтобы доходы от туризма в столице росли, мы запланировали на 2024 год больший бюджет на меры по привлечению туристов и принимаем все больше маркетинговых решений на основании данных“, - отметил Вимм.

Руководитель отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Эвелин Тсирк признаёт, что, хотя туризм не вернулся на уровень 2019 года, а туристические показатели с начала года пока не набрали обороты, туристический год может выдаться удачным. „Согласно плану полётов, число авиасообщений растёт, судоходное движение тоже достаточно интенсивное. Например, сообщение со Швецией сейчас лучше, чем когда-либо. В прошлом году появились признаки восстановления более отдалённых рынков. Мы ведём постоянную работу, проводя маркетинговые мероприятия и знакомя потенциальных гостей с многообразием туристических возможностей Таллинна“, - пояснила Тсирк.

По данным мобильного позиционирования, в 2023 году в Таллинн было совершено 2,95 миллиона зарубежных визитов, то есть, на 14% больше, чем в позапрошлом году, но на 34% меньше, чем в 2019 году, до пандемии. Почти половина посетивших столицу туристов была из Финляндии (48%), за ней следуют Латвия (9%), Германия (6%), Швеция (4%), Литва (4%), Великобритания (4%) и США (4%). Более половины (57%) зарубежных визитов были многодневными, и их доля более чем на 10 процентных пунктов превысила показатель периода до пандемии.