ФОТО и ВИДЕО | По всей Эстонии уже вовсю кипят ведьмины колодцы. Только самый известный пока "спит"(1)
Наступило время большой воды: по всей Эстонии уже вовсю кипят ведьмины колодцы, и вот-вот должен проснуться самый известный - ведьмин колодец в Тухала.
Во вторник казалось, что колодец Тухала закипит уже в ближайшие дни или даже часы - вода уже переливалась за края.
Однако в среду уровень воды вдруг начал падать.
В Тухала находится самый известный ведимин колодец Эстонии. Но мало кто знает, что в нашей стране есть и другие. И многие из них уже кипят. Например, в волости Саку уже несколько дней бурлит колодец Оравески, известный также под названием Вяйке-Кыуе (Klein Kau). В народе говорят, что когда кипит колодец Оравески, то и в Тухала он сколько забурлит. Но, видимо, в этом году поверье не сработало.
В поселке Козе волости Йыхви находится колодец трех ведьм. Бурлить он начал 25 февраля.