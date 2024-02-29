ФОТО и ВИДЕО | По всей Эстонии уже вовсю кипят ведьмины колодцы. Только самый известный пока "спит"

В Тухала находится самый известный ведимин колодец Эстонии. Но мало кто знает, что в нашей стране есть и другие. И многие из них уже кипят. Например, в волости Саку уже несколько дней бурлит колодец Оравески, известный также под названием Вяйке-Кыуе (Klein Kau). В народе говорят, что когда кипит колодец Оравески, то и в Тухала он сколько забурлит. Но, видимо, в этом году поверье не сработало.