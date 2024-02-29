ОТДЫХ В ЛАТВИИ | 5 мест, которые обязательно стоит посетить!

Цесис, первый представленный на сайте Booking With Kids город Латвии, является местом, дружественным к детям, где интерактивные и ориентированные на детей музеи предлагают радость открытий и незабываемые впечатления посетителям любого возраста. Например, именно в Цесисе находится единственный в своем роде в странах Балтии и Европе Центр изучения космоса! Благодаря интерактивным экспонатам и удивительным открытиям отдых с детьми может стать прямо-таки космическим.

В расположенном в самом сердце Национального парка Гауя на севере Латвии городе Цесисе гармонично переплетается сегодняшний день и богатая история. Очаровательный старый город и новые здания создают атмосферу путешествия, сочетающую классику, югендстиль и современную изысканность.

Via Jurmala Outlet Village расположен на Юрмальском шоссе и ждет вас каждый день с 10 до 20 часов.

Если вы приедете в Via Jurmala Outlet Village с детьми, обязательно отправляйтесь также на игровую площадку площадью 600 м² с аттракционами для детей всех возрастов.

В течение всего года здесь также организуют мероприятия для всей семьи. Например, 29 и 30 марта будут отмечать праздник Пасхи грандиозной программой: будет уличная еда, развлечения для детей (аниматоры, кроличий домик, мини-гольф, катание яиц, мастер-класс по изготовлению скворечников и многое другое) и, конечно, праздничные скидки в магазинах аутлет-городка.

В аутлет-городке круглый год действуют скидки на товары до 70 %, и помимо шопинга там можно еще и приятно провести время: полюбоваться архитектурой в средневековом стиле, прогуляться по красивым узким улочкам и пообедать в одном из многочисленных ресторанов или кафе, предлагающих разнообразное меню.

Обязательно стоит заглянуть в расположенный между Ригой и Юрмалой Via Jurmala Outlet Village , там вы можете насладиться неторопливым шопингом в единственном в странах Балтии аутлет-городке под открытым небом, где многие бренды предлагают товары дешевле обычного.

Внимание, гурманы! Приехав в Цесис, вы сможете насладиться вкусовыми впечатлениями, например в рекомендованных гидом „Мишлен“ ресторанах: H.E. Vanadziņšis, KEST и удостоенном зеленого знака Pavāru māja Līgatne. И всегда ждут вас также милые кафе города.

Хотя непреодолимое желание путешествовать охватывает нас чаще всего летом, на самом деле в Цесис стоит ехать в любое время года. Со сменой сезонов очарование Цесиса не меркнет, а лишь усиливается! Летом вы сможете своими глазами увидеть, как город становится центром культурной жизни, а зимой у вас будет возможность открыть для себя уютное очарование Цесиса.

Цесис – это латвийский оазис отдыха, созданный для того, чтобы в полной мере наслаждаться отдыхом, а не просто читать об этом!

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Baltic Beach Hotel & SPA 5* – отдых и релакс среди песчаных дюн и соснового леса!

Baltic Beach Hotel & SPA ждет вас среди песчаных дюн и соснового леса в приморском курортном городе Юрмала, всего в 15 минутах езды на автомобиле от столицы Латвии Риги. Отель гордится своим гостеприимством, многолетним опытом обслуживания клиентов и предлагает непревзойденный отдых и покой в комфортабельных номерах с современными интерьерами.

С балконов и террас открывается вид на Балтийское море, оно прекрасно в любое время. Гостей ждут также изысканные блюда в ресторанах и барах и широкий выбор спа-процедур и услуг. В спа-центре предлагается 400 различных услуг, есть 25-метровый бассейн с теплой очищенной морской водой, пороги, подводный массаж, десять различных саун, можно насладиться как классическим, так и экзотическим (тайским, индийским, китайским и т. д.) массажем.