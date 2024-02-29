ОТДЫХ В ЛАТВИИ | 5 мест, которые обязательно стоит посетить!

Уже почти наступила весна, а там и до лета недалеко. В теплую погоду в нас просыпается страсть к путешествиям и непреодолимое желание побывать в новых интересных местах. Однако для этого вовсе не обязательно отправляться в далекое путешествие, ведь есть еще много мест, которые стоит открыть для себя и у наших южных соседей! Узнайте, куда непременно стоит поехать с семьей, друзьями или любимым человеком на предстоящих весенних и летних каникулах!
Via Jurmala Outlet Village – веселое времяпрепровождение для всей семьи
Обязательно стоит заглянуть в расположенный между Ригой и Юрмалой Via Jurmala Outlet Village, там вы можете насладиться неторопливым шопингом в единственном в странах Балтии аутлет-городке под открытым небом, где многие бренды предлагают товары дешевле обычного.
В аутлет-городке круглый год действуют скидки на товары до 70 %, и помимо шопинга там можно еще и приятно провести время: полюбоваться архитектурой в средневековом стиле, прогуляться по красивым узким улочкам и пообедать в одном из многочисленных ресторанов или кафе, предлагающих разнообразное меню.
В течение всего года здесь также организуют мероприятия для всей семьи. Например, 29 и 30 марта будут отмечать праздник Пасхи грандиозной программой: будет уличная еда, развлечения для детей (аниматоры, кроличий домик, мини-гольф, катание яиц, мастер-класс по изготовлению скворечников и многое другое) и, конечно, праздничные скидки в магазинах аутлет-городка.
Если вы приедете в Via Jurmala Outlet Village с детьми, обязательно отправляйтесь также на игровую площадку площадью 600 м² с аттракционами для детей всех возрастов.
Via Jurmala Outlet Village расположен на Юрмальском шоссе и ждет вас каждый день с 10 до 20 часов.
+371 2785 8791
Цесис – очарование, культура и гурмэ
В расположенном в самом сердце Национального парка Гауя на севере Латвии городе Цесисе гармонично переплетается сегодняшний день и богатая история. Очаровательный старый город и новые здания создают атмосферу путешествия, сочетающую классику, югендстиль и современную изысканность.
Цесис, первый представленный на сайте Booking With Kids город Латвии, является местом, дружественным к детям, где интерактивные и ориентированные на детей музеи предлагают радость открытий и незабываемые впечатления посетителям любого возраста. Например, именно в Цесисе находится единственный в своем роде в странах Балтии и Европе Центр изучения космоса! Благодаря интерактивным экспонатам и удивительным открытиям отдых с детьми может стать прямо-таки космическим.
Внимание, гурманы! Приехав в Цесис, вы сможете насладиться вкусовыми впечатлениями, например в рекомендованных гидом „Мишлен“ ресторанах: H.E. Vanadziņšis, KEST и удостоенном зеленого знака Pavāru māja Līgatne. И всегда ждут вас также милые кафе города.
Хотя непреодолимое желание путешествовать охватывает нас чаще всего летом, на самом деле в Цесис стоит ехать в любое время года. Со сменой сезонов очарование Цесиса не меркнет, а лишь усиливается! Летом вы сможете своими глазами увидеть, как город становится центром культурной жизни, а зимой у вас будет возможность открыть для себя уютное очарование Цесиса.
Цесис – это латвийский оазис отдыха, созданный для того, чтобы в полной мере наслаждаться отдыхом, а не просто читать об этом!
+371 2831 8318
Baltic Beach Hotel & SPA 5* – отдых и релакс среди песчаных дюн и соснового леса!
Baltic Beach Hotel & SPA ждет вас среди песчаных дюн и соснового леса в приморском курортном городе Юрмала, всего в 15 минутах езды на автомобиле от столицы Латвии Риги. Отель гордится своим гостеприимством, многолетним опытом обслуживания клиентов и предлагает непревзойденный отдых и покой в комфортабельных номерах с современными интерьерами.
С балконов и террас открывается вид на Балтийское море, оно прекрасно в любое время. Гостей ждут также изысканные блюда в ресторанах и барах и широкий выбор спа-процедур и услуг. В спа-центре предлагается 400 различных услуг, есть 25-метровый бассейн с теплой очищенной морской водой, пороги, подводный массаж, десять различных саун, можно насладиться как классическим, так и экзотическим (тайским, индийским, китайским и т. д.) массажем.
В клинике Baltic Beach Hotel & SPA гостей ждет освежающий отдых, который прекрасно подойдет всем, кто хочет одновременно ощутить и удовольствие, и исцеление. В клинике предлагаются разработанные специалистами и адаптированные программы восстановления с процедурами и занятиями, цель которых – избежать осложнений после болезни, восстановить трудоспособность, повысить физическую выносливость и психоэмоциональное благополучие.
Летом прибрежный отель Baltic Beach Hotel & SPA предлагает широкий выбор досуга как для взрослых, так и для детей – в том числе возможность отдохнуть в пляжном клубе, где можно увидеть чудесный романтический закат, перекусить в кафе с широким выбором еды и напитков, поучаствовать в мероприятиях и насладиться другими развлечениями.
+371 6777 1411
Hotel Jūrmala SPA к весне подготовил для гостей новые номера
С приходом весны природа пробуждается и воздух Юрмалы наполняется свежим ароматом сосен и моря. Первые лучи весеннего солнца искрятся в окнах домов, на листьях деревьев и морских волнах.
Вместе с природой новое дыхание обретает и Hotel Jūrmala SPA. А именно, этой весной для гостей подготовили новые отремонтированные номера (они доступны с апреля 2024 года), застекленную террасу ресторана Jūrmala, с которой открывается вид на главную улицу Йомас, а также новые блюда от шеф-повара ресторана и освежающие напитки в одном из крупнейших центров саун и бассейнов Wellness Oasis.
В спа-центре гости найдут шесть саун и четыре бассейна и с подводными фонтанами, гидромассажем, водными струями и джакузи. Для самых маленьких – специальный неглубокий бассейн с теплой водой, небольшой горкой и фонтаном. Рядом с детским бассейном есть также детская сауна с подходящей температурой, где можно посмотреть мультфильмы.
По случаю прихода весны Hotel Jūrmala SPA приготовил сюрприз для читателей Delfi! Используйте код DELFI15 при бронировании на сайте отеля – и получите скидку 15 % на проживание до 31.05.2024. Код действителен до 12.03.2024.
До встречи в Юрмале!
+371 6778 4415
+371 2919 4278
Откройте для себя очарование города Юрмала весной
Весна в Юрмале – время, когда природа пробуждается, птицы поют, морской ветер смешивается с ароматом сосен. Насладитесь спокойной прогулкой по 24-километровому морскому побережью, которое весной особенно живописно, и откройте для себя очарование Юрмалы!
Вдохните весеннюю свежесть
Заберитесь на смотровую башню лесопарка Дзинтари и насладитесь освежающим морским воздухом и живительным ароматом сосен.
Прогуляйтесь по извилистым тропинкам отмеченного международными наградами Курортного парка Кемери.
Ознакомьтесь с природными тропами Юрмалы, они проходят через живописные леса Национального парка Кемери и доисторические болота и озера, где весной собираются перелетные птицы.
Насладитесь холмистыми тропами Природного парка Рагакапа и панорамой Балтийского моря.
Ознакомьтесь с культурным наследием Юрмалы
Посетите Городской музей Юрмалы и узнайте об истории курортного города.
Прогуляйтесь по улочкам Юрмалы и полюбуйтесь уникальной деревянной архитектурой города.
Релакс и хорошее самочувствие
Побалуйте себя в спа-центрах Юрмалы, наслаждаясь профессиональными процедурами по уходу за телом или расслабляясь в саунах и джакузи.
Отели Lielupe by Semarah Hotels, Hotel Jūrmala SPA и Baltic Beach Hotel & SPA предлагают разнообразные спа-услуги для семей, детей и пар.
Кулинарное удовольствие для гурманов
Посетите ресторан 36. line Grill Restaurant – самый известный ресторан Юрмалы, внесенный в гид «Мишлен» 2024 года.
Весна в Юрмале – это время открыть для себя красоту природы, очарование истории и радость отдыха.
+371 6714 7900