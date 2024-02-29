Гид рекомендует: семь живописных походных троп недалеко от Таллинна

Если вам хочется любоваться эстонской природой сверху, Ромет рекомендует две походные тропы со смотровыми вышками. Первая из них – природная тропа RMK Мукри в Рапламаа. Протяженность тропы, проходящей среди многочисленных озер и болотных озерков, составляет 2,5 километра, а с установленной на маршруте 18-метровой смотровой платформы открывается прекрасный вид на болото Мукри. Чуть длиннее и ближе к Таллинну – 7-километровая учебная тропа RMK Маякиви–Пиканымме в форме восьмерки, два километра которой проходят по деревянному настилу. Тропа пролегает по разнообразному ландшафту и знакомит с эрратическими валунами, в том числе и с третьим по размеру эрратическим валуном в Эстонии – Маякиви, – высота которого достигает 7 метров. Захватывающий вид на полуостров Юминда открывается со смотровой вышки Пиканымме высотой 24,5 метра.

Тем, кто хочет взглянуть на самое большое в Эстонии болотное озеро, гид рекомендует отправиться в Рапламаа, где ждет природная тропа RMK Лоосалу-Палукюла . Походная тропа протяженностью 7,7 километра соединяет самую высокую точку на западе Эстонии Хийемяги (106 м над уровнем моря) и болотный остров системы болот Лоосалу. На тропе также расположено крупнейшее в Эстонии болотное озеро – Лоосалу площадью 34 гектара. В качестве начальной точки пути можно использовать и Палуюла, и Лоосалу – в каком бы направлении вы ни отправились, вы встретите оборудованные места для разведения костра, где можно будет перекусить или просто отдохнуть и погреться у огня. Природная тропа Лоосалу-Палукюла не круговая, а имеет начало и конец, поэтому рассчитывайте, что путь туда-обратно составляет около 15 километров. В размеренном темпе на прохождение этого расстояния потребуется примерно пять часов. Четыре километра тропы пролегают по деревянному настилу.

По словам гида, в этом году в Эстонии мы можем наблюдать непривычно теплый февраль. Лед и снег тают, уровень воды заметно поднялся, а это означает только одно – прекрасные водопады и реки Эстонии представляют собой еще более завораживающее зрелище. В это время года Ромет рекомендует посетить, например, каньонную долину и водопад RMK Ныммевески, что находятся на территории Лахемааского национального парка. Неподалеку от каньонной долины есть автомобильная парковка, поэтому полюбоваться ей могут и те, кто не хочет долго ходить.

В распоряжении же тех, кто желает отправиться в поход и, возможно, даже переночевать в лесу, 16-километровая походная тропа RMK Ныммевески-Лийапекси, оборудованная местом для разведения костра, крытым привалом и местом, где можно разбить лагерь под звездным небом.

Холмистые походные тропы с озами в Паункюла

Холмистая местность Паункюла удивят и опытного туриста – крутые холмы здесь перемежаются живописными озерами и рельефными озовыми грядами. Сеть походных троп RMK по холмам Паункюла также предлагает некоторую свободу самому туристу – из проходящих среди живописной природы извилистых троп возможно составить маршруты разной протяженности и сложности. Длина самого простого из них составляет 3,5 километра, а самого длинного – 12 километров. Преодолевать путь туда и обратно на тропе не нужно – она представляет собой кольцо. Чтобы развести огонь и приготовить еду, задержитесь в месте для разведения костра Паункюла, где есть очаг, сухой туалет и навес.



Поход вдоль источников Вылинги в Ярвамаа

Крупнейшей достопримечательностью находящейся Эндлаского природного заповедника походной тропы RMK источников Вылинги является родник Вылинги, который входит в группу Норвежских источников. В расположенных вдоль походной тропы водоемах на глубине нескольких метров можно заметить отверстия со светлой кромкой, откуда бьет кристально прозрачная вода зеленовато-синего цвета. Родник не замерзает зимой, а вода из него вытекает со скоростью 220 литра в секунду, поэтому насладиться зрелищем можно и в нынешнее время года. По словам гида, вблизи источников можно встретить зимородков, а на покрытой снегом тропе – заметить следы рыси.



Прогулка по оконечности мыса Пуреккари в Ляэне-Вирумаа

Если вас не влекут обозначенные туристические тропы, и вы просто хотите бродить на природе, можно отправиться в поход в Лахемааском национальном парке – на мыс Пуреккари, расположенный на полуострове Пяриспеа. Это самая северная точка континентальной части Эстонии, усеянная огромными валунами. Пуреккари – прекрасное место для наблюдения за птицами. Оставьте автомобиль на парковке Пуреккари, прогуляйтесь вдоль берега к каменистой оконечности мыса и окончите поход в зоне для разбивки палаток RMK Пуреккари, где есть место для разведения костра и приготовления еды и крытый привал.