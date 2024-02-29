Правительство утвердило решение о продаже Nordica

Правительство решило продать Nordica, поскольку авиакомпания предлагает аутсорсинговые услуги, и нет оснований предполагать, что она начнет осуществлять полеты из Таллиннского аэропорта. Таким образом авиакомпания не представляет для Эстонии стратегической ценности.

Авиакомпания Nordic Aviation Group (NAG) была основана в октябре 2015 года. При создании компании основными целями были обеспечение авиасообщения с Таллинном, создание конкуренции на авиационном рынке и коммерчески устойчивая деятельность. За почти восемь лет деятельность компании неоднократно претерпевала значительные изменения.