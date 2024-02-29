Правительство утвердило решение о продаже Nordica

Государство передало Министерству климата 400 тысяч акций номинальной стоимостью 10 евро за каждую акцию. Итоговая сумма продажи будет определена путем проведения конкурсных торгов.
Правительство решило продать Nordica, поскольку авиакомпания предлагает аутсорсинговые услуги, и нет оснований предполагать, что она начнет осуществлять полеты из Таллиннского аэропорта. Таким образом авиакомпания не представляет для Эстонии стратегической ценности.
Авиакомпания Nordic Aviation Group (NAG) была основана в октябре 2015 года. При создании компании основными целями были обеспечение авиасообщения с Таллинном, создание конкуренции на авиационном рынке и коммерчески устойчивая деятельность. За почти восемь лет деятельность компании неоднократно претерпевала значительные изменения.