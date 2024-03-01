Вкусы мира
01.03.2024, 07:00

ФОТО | В Таллиннской неделе ресторанов участвует 82 заведения! На открытии звездные повара поставили в тупик кулинарных экспертов

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Tallinna Restoranide nädal
Tallinna Restoranide nädal
ФОТО: Karli Saul

На мероприятии, открывающем Таллиннскую неделю ресторанов, шеф-повар Fotografiska Пеэтер Пихель и шеф-повар Moon Роман Защеринский провели для энтузиастов в области гастрономии слепую дегустацию, в ходе которой дегустаторам предстояло определить, что входит в блюдо, не видя его. Особенно участникам пришлось поломать голову над соленой закуской, приготовленной Защеринским, который удивил сочетанием печени морского черта, гречневого чипса и геля из пондзу с трюфелем.

29 февраля открылось бронирование на Таллиннскую неделю ресторанов, которая пройдет с 11 по 17 марта. Этой весной в ней примут участие 82 столичных ресторана, которые будут в течение недели предлагать меню а-ля карт из двух и трех перемен своих наиболее популярных блюд. В этом году в Таллиннской неделе ресторанов принимает участие рекордное число ресторанов.

По словам организатора акции Пааво Петтая, начало традиции Таллиннской недели ресторанов положил тринадцать лет назад Союз ресторанов Эстонии. В первой Таллиннской неделе ресторанов приняли участие 25 заведений, которые предлагали обед из двух перемен блюд за 10 евро и ужин из трех перемен – за 20 евро.

„Мы долго удерживали такие низкие цены со строго определенной целью – чтобы развивать культуру питания и придавать людям позитивный импульс, помогающий им открывать новые заведения и позволять вкусам удивлять себя. По нашему примеру тематические недели ресторанов теперь устраиваются в Тарту, Пярну и на небольших эстонских островах, а из-за большого интереса к акции в Таллинне неделя ресторанов уже восемь лет проходит дважды в год – осенью и весной“, – рассказал Петтай.

Мероприятие, открывшее Таллиннскую неделю ресторанов, которая подарит гастрономические впечатления тысячам людей, предложило настоящее испытание для вкусовых рецепторов гостей и членов жюри слепой дегустации, в которое вошли организатор Таллиннской недели ресторанов Пааво Петтай, вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм, журналист Андрей Данило и блогер Мерлин Мийдо. Участникам предстояло отгадать основные компоненты каждой из закусок, не видя их.

В меню шеф-повара Пеэтера Пихеля, который на кухне придерживается концепции zero waste, или „ноль отходов“, жюри предстояло отгадать две соленые закуски – маринованную кольраби с жареными семенами подсолнечника и крем из фасоли с маринованной свеклой. Популярный шеф-повар Роман Защеринский, в свою очередь, представил на суд жюри соленую закуску, где встретились печень морского черта, гречневый чипс и гель из пондзу с трюфелем. В качестве сладкой закуски шеф-повар Moon подал ананасово-кокосовый заварной крем, или крем патисьер с маслом авокадо и морошковым вареньем.

Этой весной в Таллиннской неделе ресторанов примут участие 82 заведения, которые будут предлагать меню из двух и трех перемен блюд в разных ценовых категориях. Отдельно дегустационное меню, которое не будет предлагаться по универсальной цене, разработало для

Таллиннской недели ресторанов заведение NOA Chef’s Hall, два года подряд отмеченное звездой Мишлен. При сотрудничестве с городом Таллинном Таллиннская неделя ресторанов отмечает рестораны, удостоившиеся зеленого знака отличия, что означает, что в этих заведениях при приготовлении блюд уделяется особое внимание окружающей среде.

„Исследования показывают, что гости столицы особенно высоко ценят местные гастрономические впечатления. У нас в городе много великолепных ресторанов. Прекрасная идея – воспользоваться возможностями, которые предлагает Таллиннская неделя ресторанов, и посетить их. Особенно радует, что появились и никуда не денутся экологичные меню“, – сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.

В общей сложности за тринадцать лет в Таллиннской неделе ресторанов приняли участие свыше 250 000 человек и было подано более 625 000 блюд. Несмотря на то, что число ресторанов, принимающих участие в акции, растет год от года, сформировался некий костяк заведений, которые участвуют почти каждый раз: Dominic, Horisont, Chedi, Tchaikovsky, Moon и Salt.

Таллиннской неделе ресторанов проходит дважды в год строго в определенные даты: с 1 по 7 ноября и с 11 по 17 марта. Дополнительная информация: www.tallinnrestaurantweek.ee.

Дегустационное меню из нескольких перемен блюд (125€):

1. NOA Chef’s Hall (обладатель звезды Мишлен)

Обед из двух перемен блюд (20€), ужин из трех перемен блюд (40 €):

1. Allee restoran (зеленый выбор)

2. AME (зеленый выбор)

3. ANNO, Koduresto & Veininurk (зеленый выбор)

4. Art Priori

5. Barbarea (зеленый выбор)

6. Bertolucci restoran

7. Bruxx New Belgian

8. Chakra

9. Chedi

10. City Grill House

11. Dominic (зеленый выбор)

12. FARM

13. Fotografiska (зеленый выбор)

14. Goodwin The Steak House

15. Gourmet Coffee Kadriorg (зеленый выбор)

16. Hem Koduresto & Aed

17. Horisont Restoran & Baar (зеленый выбор)

18. HÜGGE Resto (зеленый выбор)

19. ISSEI Restoran ja Baar

20. La Cucina

21. La Pineta

22. Le Lac

23. Lee (зеленый выбор)

24. Lore Bistroo (зеленый выбор)

25. Mantel ja Korsten

26. MEAT Resto & Butchery

27. MEKK Restoran ja Baar

28. Mimosa

29. Mix Resto (зеленый выбор)

30. Mon Repos

31. Mon Repos, этаж шеф-повара

32. MOON

33. NOA

34. NOHO (зеленый выбор)

35. Ocean 11 (зеленый выбор)

36. ODA Resto

37. OKO

38. Om.House

39. OTTO restoran

40. Paju Villa

41. PÄRIS Resto

42. Parrot

43. Peet Ruut (зеленый выбор)

44. Puri

45. Rado (зеленый выбор)

46. Restoran HOOV Number 6

47. Restoran Tchaikovsky (зеленый выбор)

48. Restoran Võru (зеленый выбор)

49. Rudolf (зеленый выбор)

50. Salt (зеленый выбор)

51. Snoob resto (зеленый выбор)

52. Stenhus (зеленый выбор)

53. TARTAR

54. Teletorni Restoran

55. The Able Butcher

56. Trofe restoran

57. Tuljak

58. Vana Toomas restoran

59. 38 Restoran

Обед из двух перемен блюд (15€), ужин из трех перемен блюд (25 €):

1. Ciao Ragazzi

2. Kagerou Ramenhouse

3. Kalaranna Resto

4. La Tabla

5. Literaat

6. Loft ja Ürdid

7. MOOS

8. NOK NOK

9. ODESA Restoran (зеленый выбор)

10. Orangerie

11. Pegasus

12. Pika Jala Restoran

13. Platz

14. Pulcinella Itaalia Restoran

15. Radio

16. Restoran Flavore

17. Sakura Resto (зеленый выбор)

18. Sardiinid

19. SPOT restoran

20. Tondi Resto

21. ÜLO (зеленый выбор)

22. 7 Ürti

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