ФОТО | В Таллиннской неделе ресторанов участвуют 82 заведения! На открытии звездные повара поставили в тупик кулинарных экспертов(7)
На мероприятии, открывающем Таллиннскую неделю ресторанов, шеф-повар Fotografiska Пеэтер Пихель и шеф-повар Moon Роман Защеринский провели для энтузиастов в области гастрономии слепую дегустацию, в ходе которой дегустаторам предстояло определить, что входит в блюдо, не видя его. Особенно участникам пришлось поломать голову над соленой закуской, приготовленной Защеринским, который удивил сочетанием печени морского черта, гречневого чипса и геля из пондзу с трюфелем.
29 февраля открылось бронирование на Таллиннскую неделю ресторанов, которая пройдет с 11 по 17 марта. Этой весной в ней примут участие 82 столичных ресторана, которые будут в течение недели предлагать меню а-ля карт из двух и трех перемен своих наиболее популярных блюд. В этом году в Таллиннской неделе ресторанов принимает участие рекордное число ресторанов.
По словам организатора акции Пааво Петтая, начало традиции Таллиннской недели ресторанов положил тринадцать лет назад Союз ресторанов Эстонии. В первой Таллиннской неделе ресторанов приняли участие 25 заведений, которые предлагали обед из двух перемен блюд за 10 евро и ужин из трех перемен – за 20 евро.
„Мы долго удерживали такие низкие цены со строго определенной целью – чтобы развивать культуру питания и придавать людям позитивный импульс, помогающий им открывать новые заведения и позволять вкусам удивлять себя. По нашему примеру тематические недели ресторанов теперь устраиваются в Тарту, Пярну и на небольших эстонских островах, а из-за большого интереса к акции в Таллинне неделя ресторанов уже восемь лет проходит дважды в год – осенью и весной“, – рассказал Петтай.
Мероприятие, открывшее Таллиннскую неделю ресторанов, которая подарит гастрономические впечатления тысячам людей, предложило настоящее испытание для вкусовых рецепторов гостей и членов жюри слепой дегустации, в которое вошли организатор Таллиннской недели ресторанов Пааво Петтай, вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм, журналист Андрей Данило и блогер Мерлин Мийдо. Участникам предстояло отгадать основные компоненты каждой из закусок, не видя их.
В меню шеф-повара Пеэтера Пихеля, который на кухне придерживается концепции zero waste, или „ноль отходов“, жюри предстояло отгадать две соленые закуски – маринованную кольраби с жареными семенами подсолнечника и крем из фасоли с маринованной свеклой. Популярный шеф-повар Роман Защеринский, в свою очередь, представил на суд жюри соленую закуску, где встретились печень морского черта, гречневый чипс и гель из пондзу с трюфелем. В качестве сладкой закуски шеф-повар Moon подал ананасово-кокосовый заварной крем, или крем патисьер с маслом авокадо и морошковым вареньем.
Этой весной в Таллиннской неделе ресторанов примут участие 82 заведения, которые будут предлагать меню из двух и трех перемен блюд в разных ценовых категориях. Отдельно дегустационное меню, которое не будет предлагаться по универсальной цене, разработало для
Таллиннской недели ресторанов заведение NOA Chef’s Hall, два года подряд отмеченное звездой Мишлен. При сотрудничестве с городом Таллинном Таллиннская неделя ресторанов отмечает рестораны, удостоившиеся зеленого знака отличия, что означает, что в этих заведениях при приготовлении блюд уделяется особое внимание окружающей среде.
„Исследования показывают, что гости столицы особенно высоко ценят местные гастрономические впечатления. У нас в городе много великолепных ресторанов. Прекрасная идея – воспользоваться возможностями, которые предлагает Таллиннская неделя ресторанов, и посетить их. Особенно радует, что появились и никуда не денутся экологичные меню“, – сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.
В общей сложности за тринадцать лет в Таллиннской неделе ресторанов приняли участие свыше 250 000 человек и было подано более 625 000 блюд. Несмотря на то, что число ресторанов, принимающих участие в акции, растет год от года, сформировался некий костяк заведений, которые участвуют почти каждый раз: Dominic, Horisont, Chedi, Tchaikovsky, Moon и Salt.
Таллиннской неделе ресторанов проходит дважды в год строго в определенные даты: с 1 по 7 ноября и с 11 по 17 марта. Дополнительная информация: www.tallinnrestaurantweek.ee.
Дегустационное меню из нескольких перемен блюд (125€):
1. NOA Chef’s Hall (обладатель звезды Мишлен)
Обед из двух перемен блюд (20€), ужин из трех перемен блюд (40 €):
1. Allee restoran (зеленый выбор)
2. AME (зеленый выбор)
3. ANNO, Koduresto & Veininurk (зеленый выбор)
4. Art Priori
5. Barbarea (зеленый выбор)
6. Bertolucci restoran
7. Bruxx New Belgian
8. Chakra
9. Chedi
10. City Grill House
11. Dominic (зеленый выбор)
12. FARM
13. Fotografiska (зеленый выбор)
14. Goodwin The Steak House
15. Gourmet Coffee Kadriorg (зеленый выбор)
16. Hem Koduresto & Aed
17. Horisont Restoran & Baar (зеленый выбор)
18. HÜGGE Resto (зеленый выбор)
19. ISSEI Restoran ja Baar
20. La Cucina
21. La Pineta
22. Le Lac
23. Lee (зеленый выбор)
24. Lore Bistroo (зеленый выбор)
25. Mantel ja Korsten
26. MEAT Resto & Butchery
27. MEKK Restoran ja Baar
28. Mimosa
29. Mix Resto (зеленый выбор)
30. Mon Repos
31. Mon Repos, этаж шеф-повара
32. MOON
33. NOA
34. NOHO (зеленый выбор)
35. Ocean 11 (зеленый выбор)
36. ODA Resto
37. OKO
38. Om.House
39. OTTO restoran
40. Paju Villa
41. PÄRIS Resto
42. Parrot
43. Peet Ruut (зеленый выбор)
44. Puri
45. Rado (зеленый выбор)
46. Restoran HOOV Number 6
47. Restoran Tchaikovsky (зеленый выбор)
48. Restoran Võru (зеленый выбор)
49. Rudolf (зеленый выбор)
50. Salt (зеленый выбор)
51. Snoob resto (зеленый выбор)
52. Stenhus (зеленый выбор)
53. TARTAR
54. Teletorni Restoran
55. The Able Butcher
56. Trofe restoran
57. Tuljak
58. Vana Toomas restoran
59. 38 Restoran
Обед из двух перемен блюд (15€), ужин из трех перемен блюд (25 €):
1. Ciao Ragazzi
2. Kagerou Ramenhouse
3. Kalaranna Resto
4. La Tabla
5. Literaat
6. Loft ja Ürdid
7. MOOS
8. NOK NOK
9. ODESA Restoran (зеленый выбор)
10. Orangerie
11. Pegasus
12. Pika Jala Restoran
13. Platz
14. Pulcinella Itaalia Restoran
15. Radio
16. Restoran Flavore
17. Sakura Resto (зеленый выбор)
18. Sardiinid
19. SPOT restoran
20. Tondi Resto
21. ÜLO (зеленый выбор)
22. 7 Ürti