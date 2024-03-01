ФОТО | В Таллиннской неделе ресторанов участвуют 82 заведения! На открытии звездные повара поставили в тупик кулинарных экспертов

29 февраля открылось бронирование на Таллиннскую неделю ресторанов, которая пройдет с 11 по 17 марта. Этой весной в ней примут участие 82 столичных ресторана, которые будут в течение недели предлагать меню а-ля карт из двух и трех перемен своих наиболее популярных блюд. В этом году в Таллиннской неделе ресторанов принимает участие рекордное число ресторанов.

По словам организатора акции Пааво Петтая, начало традиции Таллиннской недели ресторанов положил тринадцать лет назад Союз ресторанов Эстонии. В первой Таллиннской неделе ресторанов приняли участие 25 заведений, которые предлагали обед из двух перемен блюд за 10 евро и ужин из трех перемен – за 20 евро.

„Мы долго удерживали такие низкие цены со строго определенной целью – чтобы развивать культуру питания и придавать людям позитивный импульс, помогающий им открывать новые заведения и позволять вкусам удивлять себя. По нашему примеру тематические недели ресторанов теперь устраиваются в Тарту, Пярну и на небольших эстонских островах, а из-за большого интереса к акции в Таллинне неделя ресторанов уже восемь лет проходит дважды в год – осенью и весной“, – рассказал Петтай.

Мероприятие, открывшее Таллиннскую неделю ресторанов, которая подарит гастрономические впечатления тысячам людей, предложило настоящее испытание для вкусовых рецепторов гостей и членов жюри слепой дегустации, в которое вошли организатор Таллиннской недели ресторанов Пааво Петтай, вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм, журналист Андрей Данило и блогер Мерлин Мийдо. Участникам предстояло отгадать основные компоненты каждой из закусок, не видя их.