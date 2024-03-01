На пароме Viking Line обнаружили опасную бактерию

В заявлении компании говорится, что никто на борту пока не заразился легионеллезом. Viking Line будет продолжать оказывать услуги в обычном режиме, по крайней мере, на данный момент, за исключением спа-зоны, которая закрыта для посещения.

Что представляет собой возбудитель?

По данным Всемирной организации здравоохранения, степень тяжести легионеллеза (также известного как болезнь Легионеров, Питтсбургская пневмония, понтиакская лихорадка, лихорадка форта Брэгг) варьируется от легкого повышения температуры до тяжелой, а иногда и смертельной формы пневмонии. Она вызывается штаммом бактерии „легионелла“, которая содержится в воде и почвенно-субстратных смесях.

По словам специалистов SPKC, первыми симптомами заболевания являются лихорадка, озноб, головная боль, ломота в мышцах и температура тела до 39-40 градусов. Среди симптомов – признаки отравления, сухой кашель, боль в груди, затрудненное дыхание, пневмония, проблемы с сердцем и почками, диарея.

При появлении этих симптомов следует немедленно обратиться за помощью к терапевту. Лечение обычно проводится в больнице. Если болезнь не лечить, смертность может достигать 39 %. В легкой форме болезнь протекает без пневмонии, инкубационный период составляет от пяти часов до трех дней.

Основным источником инфекции является застойная некипяченая вода – как в естественных, так и в искусственных водоемах, резервуарах, системах водоснабжения, обогревателях, системах отопления и кондиционирования. Заразиться легионеллезом можно только через дыхательные пути, вдыхая водяной пар (например, при принятии душа, пенной ванны и т. д.) или пыль. Передача инфекции от человека к человеку не происходит.